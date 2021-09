Las empresas son conocedoras de las ventajas de la transformación digital para su subsistencia y mejora. Pero temen los costes monetarios, organizacionales y de procesos asociados a esta adaptación, por lo que acuden a ella cuando se tiene una urgencia y ante la imposibilidad de rastrear la innovación de manera constante y continua.

Estas ha sido algunas de las grandes conclusiones del Foro de Expertos que el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana (COIICV) ha organizado como Oficina Acelera Pyme (OAP) bajo el título “Apps, Plataformas Digitales, Estrategias Digitales e Innovación”.

Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan con un presupuesto global de 8 millones de euros, de los cuales Red.es aportará 6,3 y las entidades beneficiarias el resto. Las actuaciones están cofinanciadas con fondos FEDER de la Unión Europea, en el marco del Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020 (POPE) bajo el lema “Una manera de hacer Europa”.

Junto a estas conclusiones, los expertos han abordado las habilidades requeridas en la era de la transformación digital en el mundo laboral en un debate que ha sido moderado por el Director de relaciones Institucionales de Levante-EMV, Julio Monreal.

Rapidez y menores tiempos muertos

Así, la directora de Innovación del Instituto de Biomecánica de Valencia (IBV), Rosa Porcar ha destacado que una de las habilidades del mercado laboral actual “es sentirse cómodo con el mundo digital. Esto implica una mayor rapidez en las acciones, menores tiempos muertos y mayor transparencia”.

También, el fundador y CEO de icloudCompliance, Christian Crespo ha destacado que la transformación digital ha traído al mercado laboral “nuevas técnicas y habilidades que requieren un aprendizaje continuo, desde la propia tecnología en sí, hasta el desarrollo de las habilidades vinculadas a ella”.

Y el director del Área de Información Estratégica e Innovación Empresarial del Instituto Tecnológico de Informática (ITI), Francisco Ricau ha subrayado que la escasez de talento tecnológico puede suponer un obstáculo para la transformación digital, por lo que contar con habilidades digitales es un requisito indispensable para la práctica totalidad de los puestos de trabajo actuales. Por ello “la transformación y la capacitación de las personas es un aspecto clave en el proceso de transformación digital”.

Al abordar cómo mejorar el grado de transformación digital de las compañías, el decano del COIICV, Salvador Puigdengolas, quien ha presentado este foro de debate, ha explicado que “todavía queda un largo camino por andar en las pymes y autónomos de la Comunitat. Y por tanto continúa siendo importante, tanto desde el ámbito público como privado promocionar, sensibilizar y capacitar a las empresas y a la sociedad en el impacto y las ventajas de abrazar esta revolución digital como de hecho lo hace el proyecto Acelera Pyme”.

Por su parte, el Director General de Ética, Fernando Ibáñez ha destacado que la digitalización conlleva la desaparición de lo físico y por tanto, de la presencialidad. Consecuencia de ello, y reforzado por la pandemia, “el teletrabajo se ha integrado con mayor o menor fortuna en el mundo empresarial. Esto redunda en reducción de costes, optimización del tiempo y conciliación de la vida laboral y personal pero tiene varios retos como la dificultad de la desconexión laboral, la concentración en tareas, compromiso con la empresa y funcionamiento de equipos a distancia”, subrayó Ibáñez.

Novedosa metodología

El objetivo de este proyecto, que tendrá una duración de 24 meses y arrancó en junio de 2021 es impulsar, gratuitamente, la transformación digital de pymes, autónomos y emprendedores.

El COIICV acercará a las compañías la digitalización a través de una novedosa metodología con una visión 360º de forma interdisciplinar y multisectorial en formatos totalmente virtuales que podrán superar los vaivenes de la pandemia.

Hasta ahora, ya se han celebrado tres workshops, cada uno de ellos con un taller digital vinculado que aborda cuestiones más prácticas.

En el primer workshop y laboratorio digital, bajo el título “Análisis del grado de digitalización”, Christian Crespo destacó que para poder cambiar, adquirir, implementar o implantar procesos digitales, primero hay que hacer un diagnóstico industrial y saber lo que necesita y lo que no necesita la compañía.

En el segundo wokshop y laboratorio digital “Nuevas estrategias de digitalización”, el CEO y co fundador de WITRAC, Javier Ferrer habló de los problemas que tienen las industrias y el porfolio de soluciones tecnológicas que existen para resolverlo. Y explicó cuáles son los términos y el vocabulario de la cuarta revolución industrial, ya que si no se entiende la dialéctica, no se puede aplicar a la resolución de problemas.

Bajo el título “Plataformas digitales y estrategias de digitalización e innovación”, el socio Director de MesBook, Fernando Molinuevo subrayó, en el tercer workshop y Laboratorio digital, las ventajas de la implantación de la Industria 4.0 en las empresas para la evolución y supervivencia de las compañías en la que la dirección de la empresa debe estar implicada y debe contar con un comité que aborde este cambio, así como con un proveedor tecnológico que entienda y conozca los problemas específicos.

Dentro de este proyecto, el COIICV está respaldado por las entidades que conforman la red de innovación de la Comunitat Valenciana como agentes de integración del proyecto que son AVI, REDIT, paraguas de toda la red de institutos tecnológicos, Aimplas ITE, IBV, ITI, ITENE IVACE, CDTI, AI2, además de EAFI, AVAESEN, EVAP, Ayuntamiento de Valencia, FAIIE, ATEVAL, y ASELEC como dinamizadores y viralizadores del mismo.

Sobre el COIICV:

El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana tiene como objetivo principal facilitar el progreso continuo de la profesión en relación con las necesidades de la Ingeniería Industrial en particular y de las empresas y la sociedad en general.

Este organismo representa a los más de 3.500 colegiados de Valencia, Alicante y Castellón, que ejercen su profesión de Ingeniero Superior Industrial en distintas áreas y múltiples sectores, haciendo gala de la polivalencia de una profesión que en 2020 cumplió 170 años de historia. También el pasado año, el COIICV cumplió 70 años de vida como Colegio Profesional y se celebraron los 150 años de historia de la Asociación de Ingeniería Industrial.