Del 28 al 30 de septiembre, los principales líderes de inversión de impacto se darán cita en Fi Impact Investing Forum para analizar las oportunidades de la inversión de impacto para responder a los principales desafíos globales a los que nos enfrentamos en la era postcovid. La edición de este año es virtual.

Esta cuarta edición del foro contará con la presencia de figuras muy relevantes dentro del sector como Amit Bouri, CEO y cofundador de The Global Impact Investing Network (GIIN); Philippe Zaouati, CEO de Mirova; Fabienne Michaux, directora de la iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo SDG Impact; Margarita Albors, presidenta de Social Nest Foundation; Edit Kiss, directora de Investment and Development en Mirova Natural Capital; Sarah Drinkwater, ex directora de Beneficial Tech en Omidyar Network; Fernando Scodro, Global Board Member en The ImPact; Inês Sequeira, directora y fundadora de Casa do Impacto; Johannes Weber, Program en BMW Foundation; o Jeffrey Cyr, Managing Partner de Raven Indigenous Capital Partners, entre más de 30 ponentes internacionales.

Fi21 es un punto de encuentro para inversores, filántropos, empresas e instituciones con inquietud de alinear su capital con sus valores y contribuir de esa forma a un futuro mejor y más sostenible. Una cita clave para aprender más sobre la inversión de impacto y la inversión socialmente responsable, sectores en alto crecimiento en todo el mundo.

La inversión de impacto es aquella que genera, además de un retorno financiero, un impacto social o ambiental positivo. Las inversiones de impacto se diferencian de las Inversiones Socialmente Responsables (ISR) en que estas son un conjunto de decisiones de inversión normalmente en empresas cotizadas (de renta variable o fija) o deuda soberana, que incluyen en su análisis, además de los criterios tradicionales (rentabilidad y riesgo), variables ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) por entender que aportan valor a la rentabilidad financiera, aunque no se persiga un beneficio social o medioambiental.

Tanto la inversión de impacto, que según datos de GIIN ha alcanzado a nivel global en 2020 la cifra de 715.000 millones de dólares (unos 600.000 millones de euros), como la inversión socialmente responsable están claramente en aumento en todo el mundo.

Promovido por Social Nest Foundation, entidad pionera en el impulso del emprendimiento y la inversión de impacto en España, Fi21 cuenta con la colaboración de GIIN, Zubi Capital y Open Value Foundation, así como de una amplia red de socios del ecosistema como Fundación Seres, Spainsif, Latimpacto, Toniic, ChangeNow, o Maze.

Para Margarita Albors, presidenta de Social Nest, “es hora de acelerar la movilización de capital hacia el impacto. Aquellos que ya están en el mercado necesitan incrementar aún más sus activos. Pero eso por sí solo no será suficiente: debemos invitar a nuevos actores al sector.” “Para que inversores más tradicionales se sumen al sector, necesitamos trabajar en cuatro áreas: educación, inspiración y confianza, oportunidades de inversión atractivas, y conexión. Esos son los pilares en los que basamos Fi”, añade.

Durante tres días, a través de más 18 conferencias magistrales, presentaciones y mesas redondas, la comunidad global de la inversión de impacto se reunirá virtualmente en Fi21 para analizar las oportunidades de la inversión de impacto para responder a los desafíos globales a los que nos enfrentamos; conocer y aprender de líderes de inversión de impacto inspiradores de todo el mundo; y conectar con otras personas e instituciones que trabajan en el sector, en lo que promete ser el encuentro del año para el sector en Europa.