Ford parará Almussafes dos de cada tres días hasta 2022 por la falta de chips

Una cita que debe acabar en fumata blanca sí o sí, pues lo único firme que salió de la comisión consultiva de ayer fue que el expediente abarcará todo el último trimestre y que la planta de vehículos detendrá al completo su actividad desde este mismo lunes y hasta el 13 de octubre, por lo que no hay margen para negociaciones fallidas. Y es que, aunque «existen pedidos de sobra» según trasladó ayer la dirección, la factoría no dispone de componentes para seguir produciendo ni siquiera esta próxima semana, una situación que ilustra lo imprevisible de la crisis actual. Para la planta de motores, que exporta el 90 % a EE UU, todavía no se concretó ningún movimiento.

Según confirmaron tanto desde UGT como desde Intersindical, la primera cifra planteada por la compañía son 33 días de paros totales cuando quedan 55 laborables hasta final de año, casi dos de cada tres. Pero el secretario del comité de empresa y portavoz de UGT, José Luis Parra, rechazó darla por segura ya que es posible que sufra ligeras modificaciones tras el encuentro de hoy. También debe dilucidarse si habrá parte de la plantilla afectada por el ERTE de forma rotatoria los días en los que no haya paros, como ha sucedido en los anteriores.

En todo caso, parece evidente que a la planta valenciana le espera un fin de 2021 al ralentí, con más jornadas de ERTE que de trabajo. Este último expediente planteado ayer, además, va a ser con diferencia el de mayor alcance. Excede con creces la duración de los dos anteriores, planteados también por la falta de componentes, que incluyeron en torno a 20 días de paros totales, unos 1.400 empleados afectados al día y que acarrearon la suspensión del turno de noche durante cuatro meses.

Rebaja de condiciones

Además, los sindicatos salieron de la cita de ayer con una preocupación adicional. La empresa puso sobre la mesa por primera vez un recorte de las prestaciones de los trabajadores en ERTE. La patronal y la parte social pactaron en su día una serie de complementos salariales y derechos laborales que se prorrogaron automáticamente durante los siguientes expedientes pero que ahora parecen estar en solfa.

Según remarcaron los representantes sindicales, las prisas que envuelven a esta negociación exigen un acuerdo rápido pero estos recortes en los derechos de la plantilla son una posible línea roja. Además, aunque aseguraron «entender» las complicaciones de la actual coyuntura, exigieron «más anticipación» a la empresa para futuras ocasiones.