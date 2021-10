Las novedades de Mercadona siempre se hacen esperar. Conocer los últimos productos que ha puesto a la venta la cadena valenciana siempre es del agrado del cliente, o del "jefe" como les gusta denominarlos a Juan Roig. Pero en esta ocasión parece que el nuevo producto que hemos conocido no ha triunfado mucho. No tanto por el pan en sí, si no por el precio de venta al público.

Estamos hablando de un pan con pistachos y frutos rojos. Los panes pesan unos 200 gramos y su precio es de 1,99 euros la unidad, lo que ha hecho estallar a muchos consumidores: "9,95 euros un kilo de pan, es que estamos locos??!!", "Para ser un pan precocido no es barato", "Un regalito de Mercadona 1,99 euros, muy muy caro" o "Qué buen atraco" son algunos de los comentarios.

El pan tiene un 6 % de pistachos y la misma cantidad de frutos rojos. Además es con gluten (otro motivo de crítica de los clientes) y el kilo sale a 9,95 euros.

Los yogures que no engordan

La cadena de supermercados valenciana también ha puesto a la venta los nuevos yogures Bifidus Zero%. Están disponibles en dos sabores: pera, dátil y canela y piña y coco (con pedacitos de fruta). Su precio es de 1,40 euros.

Sobre este producto los comentarios más numerosos han sido con respecto a que se comercialicen también sin lactosa, y algunos preferirían que se potenciara el sabor de la canela que únicamente es un 0,02% del producto.