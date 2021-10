La feria Cersaie 2021 recibió el 56 % de los visitantes de la edición de 2019

La feria italiana, la primera que se ha celebrado con carácter presencial después del estallido de la crisis sanitaria de la covid-19, registró 62.943 visitantes durante sus cinco días de duración. Desde la organización del salón, la patronal azulejera italiana Confindustria Ceramica, se destaca que la afluencia fue «constante» durante toda la manifestación, así como que, a pesar del difícil contexto de los mercados internacionales, aún afectados por las dificultades asociadas a la pandemia, especialmente para los viajes intercontinentales, el número de visitantes de fuera de Italia fue de 24.019, lo que significa el 38 % del total, mientras que los visitantes italianos fueron de 38.924. Estos datos significan que Cersaie 2021 solo recibió al 56 % de los profesionales que acudieron a la edición de 2019.

La feria se desarrolló en quince pabellones del recinto ferial de Bolonia, que estuvieron totalmente ocupados y que suman 150.000 metros cuadrados de superficie total. La cita contó con 623 empresas expuestas, de las cuales 361 eran sel sector de las baldosas cerámicas, 87 de mobiliario de baño, 175 pertenecientes a los sectores de instalación, materias primas, nuevas superficies y servicios. Una exposición con una fuerte connotación internacional, confirmada por los 238 expositores extranjeros, el 38 % del total, y por los 28 países representados.

La delegación española estuvo compuesta por 145 empresas, de las que 84 eran fabricantes de pavimentos y baldosas cerámicas. De esta manera, la industria cerámica nacional fue, una vez más, la segunda potencia con mayor presencia en el BolognaFiere, tan solo superada por el país anfitrión, Italia, que sumó 367 compañías. El resto de grandes potencias en la fabricación de baldosas cerámicas tuvo una presencia prácticamente anecdótica. Así, China cuenta con 7 empresas, Brasil solo participa con 2, India está representada por 4 compañías y Turquia es la más destacada al sumar 18 compañías en la feria italiana.

«Estoy convencido de que las inversiones realizadas por los 623 expositores de Cersaie 2021 han tenido el mejor retorno posible de una feria que ha confirmado su importancia nacional e internacional entre distribuidores, arquitectos, instaladores, operadores inmobiliarios», ha declarado el presidente de Confindustria Ceramica, Giovanni Savorani, quien puntualiza que el mercado de la cerámica «está en buena forma en los distintos mercados del mundo, gracias a las características de salubridad, higiene y sostenibilidad ambiental intrínsecas a nuestros materiales, así como a una creciente atención a la calidad de vida que nuestros productos son capaces de ofrecer».

Pero Savorani, al igual que su homólogo español, Vicente Nomdedeu; teme que todos los logros alcanzados en los últimos meses por la industria azulejera europea se puedan ver comprometidos «por los devastadores niveles alcanzados por los costos de la energía, que requieren intervenciones urgentes a nivel de la Unión Europea».

Próxima edición

La feria se desarrolló cumpliendo con todas las normativas exigidas para permitir una participación segura, en particular con la aplicación del Pase Verde no solo para la entrada al evento, sino también para las fases de montaje y desmontaje del certamen. “La aplicación del Pase Verde ha hecho posible una gran participación de los principales clientes de Italia y de los principales mercados europeos, menos de Asia, donde la normativa actual relativa al control de la pandemia a la vuelta no ha hecho posible un flujo significativo de visitantes”, se afirma desde la organización.

La próxima edición de Cersaie se celebrará en Bolonia del 26 al 30 de septiembre de 2022.