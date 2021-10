La inquietud crece entre las empresas valencianas por los costes de la energía

El anuncio del cierre durante veinte días en cuatro plantas de la siderúrgica vasca Sidenor, con un centro de producción en Sagunt que de momento no se verá afectado, es una cruda constatación de los efectos que está teniendo también para las empresas el disparado precio de la electricidad y de la energía en general porque el gas está asimismo por las nubes e industrias como las azulejeras se nutren de él. Tanto el presidente de la patronal autonómica CEV, Salvador Navarro, como el máximo responsable de la federación del metal Femeval, Vicente Lafuente, aseguraron ayer a este diario que no tienen constancia de que ninguna empresa valenciana haya seguido o vaya a seguir los pasos de Sidenor. Otra cosa, no obstante, es que tal suceda en las próximas semanas. La preocupación es evidente y la inquietud crece.