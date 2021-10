Transformación es la palabra que define el presente. El contexto actual exige nuevas perspectivas innovadoras que den respuesta a algunos de los desafíos más importantes de las últimas décadas: la revolución digital, la de la sostenibilidad, el gran reto social por la igualdad a todos los niveles…

eWoman Business es un espacio en el que aprender, aportar, dejar fluir las ideas y en la próxima cita del 20 de octubre (de 10.00 a 14.30 h) hará un recorrido por los principales temas vinculados al papel de la mujer y su liderazgo para lograr una sociedad más igualitaria y competitiva.

eWoman Business Powered by Womenalia estará conducido por la periodista Silvia Tomás y cuenta con el patrocinio de Madrid Emprende, Correos, EY España, Mastercard, Naturgy, Hiscox, Armani Beauty y Toyota. A lo largo de toda la jornada y en diversas ponencias y mesas redondas se abordarán temas como el papel de la mujer en la empresa, transformación y economía, sostenibilidad y energía, tecnología y ciberseguridad, digitalización, emprendimiento y salud.

Ponentes de prestigio

Se trata de un evento online para la mujer profesional, que aúna mesas redondas, ponencias magistrales y coloquios, que representa un punto de encuentro de prestigiosos ponentes. Cada bloque contará con profesionales que son un referente en su sector. Entre otros, Marta Echarri, Directora General en España y Portugal de Banco N26, y Kike Sarasola, Presidente y fundador de Room Mate Group, debatirán sobre los pilares de una economía más solidaria, sostenible, equitativa e inclusiva. Pepe Bogas (Consejero delegado Endesa), Natalia Latorre (Presidenta de Shell), Lara de Mesa (Global Head of Responsible Banking/ESG at Santander) y Susana Rubio (Directora de Pagos Digitales e Innovación de Mastercard Iberia) hablarán sobre sostenibilidad y el papel de España en el camino hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, Azucena Hernández (CEO de Eurocybcar y CEO de Grupo Cybentia), Natalia Rodríguez (ingeniera de telecomunicación especializada en IA, fundadora y CEO de Saturno Labs) Montserrat Peidró (Directora general de Also Cloud España) y Nerea de la Fuente ( Directora de Suscripción Técnica de Hiscox), desgranarán los riesgos de un mundo cada vez más tencológico y las claves para encontrar un equilibrio entre tecnología y seguridad.

La misión de eWoman Business es llegar a todas aquellas personas que quieren alcanzar sus objetivos profesionales y proporcionar las herramientas necesarias para conseguir esas metas.

* Inscripciones en: www.ewoman.es/ewoman-business/inscripcion-ewoman-business/