Los expertos que participaron en el encuentro coincidieron en que «la sociedad tiene una mala imagen de los agricultores» a quienes «culpan de contaminar, cuando ellos tienen que atenerse a unas normas», según apuntó Mulet. Además, durante la pandemia, y a pesar de que los tractores recorrían las calles desiertas para desinfectar, los profesionales del campo continuaron en un segundo plano. «No ha mejorado esa consideración social, sigue habiendo gran desapego», dijo Roger Llanes. «No nos llegaba bien la imagen del productor», añadió Baixauli, quien puntualizó que fueron los supermercados los que se llevaron toda la atención.

«Más valor al intermediario»

Algo con lo que coincidieron los demás: «Se ha dado más valor al intermediario». El antídoto que era necesario: «el asociacionismo, se podría haber recurrido a campañas de difusión de esta figura para cambiar la imagen social que se tiene del sector», dijo Baixauli. Ricardo Bayo, de UPA, apuntó que la imagen de la agricultura sí se ha visto beneficiada por la crisis sanitaria, pero no la del oficio de agricultor, que continúa entre los menos valorados socialmente. «Se identifica como algo penoso, malo, quizás tenemos que ser más empresarios agrarios y menos agricultores para que se nos tenga en cuenta», apuntó Bayo, quien concluyó: «el oficio del agricultor está denostado». En su opinión, todo empieza con romper el cliché de «el que no vale para estudiar, al campo a trabajar». «Ahora hay maquinaria moderna, hay que saber utilizarla, requiere formación y el agricultor no trabaja ni una centésima parte que antaño», añadió Bayo. A pesar de las malas referencias sociales: «es un gran oficio», dijo el secretario general de la UPA.

Para Francisco Rovira, el quid de la cuestión es que «no hemos sabido transmitir la importancia del campo a la sociedad». Así, ejemplifica con el caso de Estados Unidos, donde la actividad es estratégica. «Aquí no y eso se traduce en la demonización de los agricultores». Cultivar la tierra. «Es un oficio digno que ha de ha de ponerse en valor», concluyen.