La patronal CEV en Castelló opta por un profesional de Valencia como presidente

Dado que la junta le animó ayer a presentarse, todo indica que Martí no tendrá problema alguno para ser elegido, con lo que se producirán dos circunstancias extraordinarias en el entramado de la representación empresarial de la Comunitat Valenciana. Por primera vez presidirá una organización alguien no nacido en la provincia de referencia -Martí es de Xàtiva- y también lo hará alguien que no es estrictamente un empresario, sino un profesional.

Martí es propietario de un restaurante en su ciudad natal, pero su actividad principal siempre ha estado relacionada con la Feria y, sin ser uno de ellos, con los hoteleros. Preside CET-CV, una organización que integra a hoteleros y hosteleros y que compite por la representación de los primeros con Hosbec en el seno de la autonómica CEV. De CET forma parte la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Castellón (Ashotur), de la que Martí es vicepresidente ejecutivo desde hace tres años y a través de la cual forma parte de la junta directiva de la CEV autonómica.

Las fuentes consultadas por este diario aseguran que Martí no recibirá remuneración por la presidencia de CEV Castelló y que han sido los empresarios castellonenses, con el decisivo impulso de los azulejeros, los que le han impulsado para el cargo en la creencia de que defenderá los intereses de Castelló «como si fuera de allí». Martí deberá dilucidar en los próximos meses si puede seguir en la Feria.