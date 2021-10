Gómez cuenta con una extensa trayectoria académica y profesional dentro del sector financiero vinculada al negocio de empresas, habiendo obtenido, entre otras, una Acreditación Internacional en Consejos de Administración y Buen Gobierno Corporativo por IGE.

David Gómez, director de la Red de Empresas de la Territorial Este del Banco Sabadell, reflexiona sobre el futuro del tejido empresarial valenciano.

P: Los Premios Empresa y Sostenibilidad surgen con el propósito de reconocer a las mercantiles valencianas que aplican criterios responsables de forma transversal. ¿Considera suficiente el apoyo que reciben pequeñas y medianas empresas para transformar sus negocios?

R: El sector financiero tiene un papel clave como agente y motor de cambio en la transformación hacia la economía sostenible. Ante este reto, en Banco Sabadell hemos orientado no solo nuestra actividad, sino todos los procesos con el propósito de contribuir de manera firme a la sostenibilidad.

'Asesoramos y acompañamos a las empresas financiando proyectos y anticipando ayudas'

Con esta visión, creemos que nuestro rol principal debe de ser el acompañar a las empresas valencianas en la transición hacia la sostenibilidad, por un lado ofreciendo productos y servicios orientados a ello, y potenciando la financiación de aquellas actividades e inversiones que sean sostenibles por otro.

Ahora la gestión de los fondos Next Generation será un elemento clave para la recuperación del tejido económico. Es fundamental tener la capacidad de aprovechar la oportunidad de estos fondos para proyectar nuestra economía hacia el mañana y en ese camino las empresas y los empresarios cuentan con el asesoramiento y acompañamiento de BS, ya sea financiando proyectos, anticipando ayudas públicas o emitiendo avales.

P: Responsabilidad social, medio ambiente y gobernanza son las tres categorías de concurso de esta primera edición del certamen organizado por Banco Sabadell y Levante-EMV. ¿Por qué estos ítems?¿En cuáles estáis trabajando ahora?

R: Estos ítems tienen una importancia capital y hemos adoptado un firme compromiso con la sostenibilidad. Y en ese compromiso, queremos dentro de nuestro papel de agentes contribuir a la visibilidad y destacar a las empresas valencianas que mejor lo están haciendo.

Entendemos que los productos, servicios y relaciones bancarias actúan de catalizadores, apoyando y acelerando cambios necesarios para las generaciones actuales y futuras. Estamos trabajando en distintas líneas pero destacando una, sería lo que entendemos como financiación sostenible, que es toda forma de financiación en las que se integran los tres ítems citados y que busca generar un beneficio tanto al cliente como a la sociedad.

Las empresas que acceden a la financiación sostenible se benefician del efecto reputacional, se adaptan a nuevos requerimientos regulatorios y mejoran su atractivo ante posibles inversores. Por otro lado, las empresas sin una clara estrategia de sostenibilidad pueden tener en el futuro mayores costes o problemas de acceso a la financiación.

P: Hablemos sobre criterios ESG, ¿cuándo las políticas medioambientales se convirtieron en aspectos estratégicos para el crecimiento económico?

R: Cuando dejó de ser semántica y pasó a ser un concepto real valorado por todo el mundo, por todos los grupos de interés económico y no solo por una parte. Población civil, empresas, gobierno, instituciones, etc.

No solo las políticas medioambientales (E), con el estandarte del cambio climático o la escasez de recursos, sino también aspectos sociales como la salud y seguridad en el trabajo (S) o de buen gobierno (G). En mi opinión, está por encima de la estrategia.

En las empresas se han tomado muy en serio el tener una cultura y valores alineados con los criterios ESG y ello, insisto, está por encima de la propia estrategia.

P: Su trayectoria en Banco Sabadell comenzó hace más de 30 años, en los cuales ha crecido como profesional en diferentes departamentos. ¿Cuáles son sus lecciones aprendidas?

R: El haber estado en diferentes departamentos y en red me ha permitido ampliar visión, criterio y capacidad de actuación rápida y he de confesar que me siento un privilegiado por ello. Lecciones aprendidas en tantos años, con tantas situaciones, crisis, pandemia, etc., son muchas.

Si tuviera que destacar alguna es la importancia del factor humano, de las personas y sus relaciones. Las personas en el centro, clientes y colaboradores a los que hay que escuchar mucho y dan sentido a nuestro trabajo.

P: Sobre el tejido empresarial valenciano, ¿cuáles considera que son, todavía, sus deberes pendientes?

R: El empresariado valenciano lo está haciendo muy bien. Destaco su enorme dinamismo, el carácter emprendedor y su vocación internacional. Siempre he pensado que la cercanía al mar nos ha ayudado a ser como somos.

“Las empresas que liderarán el futuro siempre serán las más competitivas y, por ende, sostenible”

A nivel empresarial, concentramos mucha empresa de carácter familiar que en estos últimos años ha elevado su profesionalización y formación de equipos directivos y gestores. Se ha mejorado en este aspecto muchísimo, estando en el buen camino para que la línea que separa la propiedad —gobierno corporativo en su caso— y la gestión de la compañía esté bien definida.

Otro aspecto es que quizás nos falta algo más de tamaño en las empresas en según qué sectores. En visión sostenibilidad observo que existe una gran conciencia y acción por parte del empresariado valenciano. Es muy habitual ver inversiones en activos fijos o proyectos en el ámbito de la energía.

P: Las empresas que liderarán el futuro, ¿cómo cree que serán?

R: Las que liderarán siempre serán las más competitivas. Las organizaciones tienen en la sostenibilidad una oportunidad para mejorar su competitividad. Oportunidad que deben aprovechar desde ya porque aplazar la adopción de políticas ESG pasa a ser una desventaja competitiva. Dependerá del grado de fomento actual de una cultura de innovación, adaptación al cambio y resiliencia.