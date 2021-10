Montero: "No habrá problema en prolongar la bajada fiscal en la factura de la luz si es necesario"

La ministra de Hacienda y Función Pública, dirigente del núcleo de absoluta confianza del presidente, Pedro Sánchez, recibe a El Periódico de Catalunya en la sede de su departamento, subraya que si el Gobierno ha sido "conservador" en la previsión de crecimiento de la recaudación es, precisamente, porque quiere tener margen porque si hubiera que prorrogar los recortes de impuestos en el recibo de la luz, aunque confía en que funcionen las medidas estructurales. Y pese a que la economía no está rebotando como se esperaba, no contempla ahora mismo una revisión del cuadro macro.

-¿Cuál es la solución que va a dar Hacienda a la sentencia del Tribunal Constitucional que anula el impuesto de plusvalía municipal? ¿Cuándo entraría en vigor?

-El Gobierno, sabiendo que había muchas probabilidades, por sentencias previas, de que finalmente se declarara inconstitucional esa parte del texto refundido que afecta a la plusvalía [varios apartados del artículo 107 del real decreto legislativo 2/2004], habíamos preparado un texto que está pendiente de contrastarlo con la sentencia del Constitucional. Queremos garantizar varias cuestiones. Uno, seguridad jurídica a todos los contribuyentes y a todos aquellos que tienen que hacer el pago del impuesto. Dos, la financiación de las haciendas locales, porque una parte importante de sus recursos provienen de este tributo. Y tres, que sea plenamente constitucional la nueva norma. La idea es que en el momento en que recibamos la sentencia y esta sea ejecutiva, tengamos el texto en un plazo brevísimo de tiempo en el Consejo de Ministros. Puede ser un decreto ley o una enmienda a la ley de Presupuestos o un texto específico, dependiendo de lo que haya que tocar del impuesto. Quiero transmitir absoluta tranquilidad a los ayuntamientos porque es algo que conocíamos, que veníamos trabajando.

-¿Entraría en vigor el 1 de enero?

-Mi idea incluso sería antes, si es posible. Tenemos que ver la sentencia, para ver si va en los términos que habíamos adivinado que iba y si no, corregir lo nuevo que añada el TC. Espero llevarlo muy, muy, muy rápidamente para que entre inmediatamente en vigor. A ser posible, que no haya prácticamente solución de continuidad entre la entrada en vigor de la sentencia y la promulgación de la nueva norma. Esa es mi idea. Nuestra idea es que se haga bajo el instrumento jurídico que permita la mayor urgencia y que sea inmediato, pero necesitaremos unos días de adaptación de la sentencia al texto que ya tenemos elaborado.

-¿Los ayuntamientos pueden preparar sus presupuestos del año próximo bajo una previsión de recaudación similar [unos 2.500 millones]?

-Correcto. Lo que vamos a corregir es lo que entendemos que el TC puede poner en cuestión: cómo se construye la base imponible de este impuesto. Lo que haremos es reconstruir la base imponible adecuándola a la sentencia. Y, por supuesto, la recaudación será similar.

Lo que haremos es reconstruir la base imponible del impuesto de plusvalía adecuándola a la sentencia. Y, por supuesto, la recaudación será similar

-¿Qué pasará con los cuatro años últimos? ¿Se podrá reclamar el dinero pagado?

-Parece que no tiene efecto retroactivo, según el borrador que se ha publicado de sentencia. Eso lo acota el TC, entiendo que para que no se produzca un impacto insuperable en las arcas públicas.

-El proyecto de Presupuestos se asienta sobre un cuadro macroeconómico que está resultando optimista a la luz de las previsiones del Banco de España o de la AIReF. ¿Prevé el Gobierno una corrección o se va a esperar a la que toque en abril?

-En lo que tiene que ver con la previsión de recaudación, que tiene dos aspectos (la previsión de cierre para 2021 y la proyección de cómo se va a comportar en 2022), no va a haber alteración incluso aunque se pudiera rebajar la previsión de crecimiento. La recaudación está yendo francamente bien. Prevemos que 2021 se cierre con un incremento de la recaudación del 10,8% respecto al año anterior, se comporte como se comporte el PIB. Y para el año que viene hacemos una previsión de recaudación muy conservadora, del 8,1%. O sea, con un PIB que crecerá este año teóricamente al 6,5% —incluso con una previsión de revisión si llegara al caso—, la recaudación crece un 10,8%, y el año que viene, con una previsión del PIB del 7%, proyectamos una recaudación, con un PIB nominal del 8,6%, del 8,1%. Es decir, que más conservadores que hemos ido en la previsión de crecimiento de la recaudación para el año que viene, imposible. A estas alturas no tenemos encima de la mesa una revisión del PIB, pero aunque se hiciera estaríamos en un crecimiento de la recaudación absolutamente acompasado con la previsión de cierre de 2021 y con la evolución que para 2022 tenemos en los Presupuestos, por lo que no habría que corregir exactamente nada.

Igual ocurre con las cifras de desempleo. Tenemos 20 millones de personas ocupadas, dato que no existe desde 2008. De forma que ese dato del PIB no está expresando ni la evolución de la recaudación ni la generación de empleo, como sí ha ocurrido en crisis anteriores.

-Por tanto, no está sobre la mesa una revisión.

-Eso es, no en este momento.

-¿A cuánto asciende la holgura en los Presupuestos?

-Estoy convencida de que el coste de la deuda va a ser muy inferior, según las previsiones del Tesoro, a lo que está en los Presupuestos. No nos ha importado presupuestarla algo por encima, dado que tenemos en el horizonte la posibilidad de que se produzca una suspensión de los impuestos asociados a la electricidad. No sabría decir exactamente qué margen tenemos, pero es evidente que hemos sido conservadores porque no hemos ido ni siquiera a la previsión de recaudación de crecimiento conforme al PIB nominal. O sea, el proyecto de Presupuestos ha sido conservador básicamente porque yo preveo que al menos algún mes pudiera tener que entrar nuevamente la suspensión fiscal por la crisis de la electricidad.

¿Bajada del IVA de la luz al 4%? "Hemos hecho todas las medidas fiscales que estaban a nuestro alcance"

-¿Hasta cuándo esa suspensión?

-Ni siquiera el Ministerio de Transición puede decir en este momento cómo se van a mantener los precios del mercado mayorista a lo largo de los próximos meses. Hay una preocupación en el Gobierno muy importante por el coste de alguno, como por ejemplo el gas. Estamos haciendo gestiones para que no haya un problema ni siquiera de suministro ni de adquisición y un llamamiento a Europa para que haya una compra centralizada, para que el incremento del precio mayorista no se traslade a la factura del consumidor ni a la factura de la industria, que es muy dependiente del coste de la energía. No sabemos cuándo las medidas estructurales que hemos adoptado adquirirán velocidad de crucero y por tanto cuándo se podrán retirar de forma definitiva todos los estímulos que estamos metiendo a la bajada de la factura vía fiscal. Es difícil calcularlo.

-¿La holgura daría para todo el año, si llega el caso?

-Eso sería como animar a que en materia energética se adopten medidas fiscales en vez de estructurales, cosa que yo como ministra de Hacienda no comparto. Prefiero que sean medidas estructurales porque si no lo estamos pagando todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Pero no habrá problema. Solo diré eso.

-¿No habrá problema si es necesario prolongarlo todo lo que haga falta?

-No habrá problema. No quiero ni crear expectativas ni plantear que el coste de la energía tenga que ser a costa de la capacidad recaudatoria del Gobierno, porque eso va en detrimento de otras políticas de gasto que nos gustaría impulsar.

No contemplamos que no se cumpla el compromiso del presidente en la factura de la luz

-¿Se guarda la posibilidad de bajar al 4% el IVA de la luz?

-Hemos hecho todas las medidas fiscales que estaban a nuestro alcance. Estamos hablando de que la parte fiscal que actualmente tiene el Gobierno de España puesta en marcha, si se prolongara durante un año completo, mermaría la recaudación en 4.500 millones de euros. Es una cifra claramente a conservar y a que pueda ser asumida por cambios estructurales.

-¿El Gobierno contempla que no se cumpla el compromiso del presidente de que se pague en 2021 lo mismo que en 2018?

-No contemplamos que no se cumpla el compromiso del presidente. Estamos monitorizando cómo se comporta la factura en promedio y sin el IPC. No hay ningún elemento en el horizonte que nos diga que nos vamos a separar de ese escenario. La palabra del presidente se cumple.