Con la negociación de la derogación de la reforma laboral sobre la mesa, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, defiende la «libertad de las empresas» a la hora de negociar sus convenios y ve «irrealizable» limitar la temporalidad al 15% en las empresas.

¿El pacto en el seno del Gobierno para incorporar a Economía y Seguridad Social a la negociación de la reforma laboral va a facilitar que se alcance un acuerdo tripartito?

No entro. Por la misma razón que nosotros no elegimos a quién nombra ministro el Presidente del Gobierno, los problemas, o la gestión, o la coordinación de los distintos miembros del Gobierno no es cosa mía. Yo me siento con el que me digan. La realidad es que en cantidad de los acuerdos que hemos firmado, que son muchos, han estado muchos ministerios: en los ERTE ha participado Trabajo, Seguridad Social, Hacienda, Economía… Yo no he entendido mucho este debate.

¿Qué es lo que tiene la reforma laboral que la hace especial?

Bueno, la reforma laboral ya se hizo; esto sería para nosotros la contrarreforma. Por eso nosotros hablamos de «mejora», y para eso no tenemos inconveniente en hablar de lo que haga falta. Europa nos está pidiendo que mejoremos la temporalidad (que por cierto, la del empleo privado es del 22% y la del público es el 30%), qué políticas activas tenemos que hacer para combatir el paro juvenil… Todo lo que sea sentarse para mejorar esto, estamos abiertos; ahora, si lo que se plantea es un arma política, un trofeo de un partido sobre otro para hacer su campaña electoral de futuro, etcétera, yo ahí no entro.

Los sindicatos ya han dicho que para ellos es una «línea roja» la derogación de la parte de convenios de la reforma de 2012. ¿Qué opinan en CEOE?

Que cada uno diga lo que tenga que decir; en España hay 230.000 negociadores sindicales y empresariales de convenios y tienen que tener libertad. El convenio sectorial cubre a la gran mayoría de las empresas españolas, en torno al 70% y hay un 30% que están bajo convenio de empresa, y las cosas van bien; creemos en la libertad.