Admitido el recurso de Air Nostrum contra el concurso antiincendios del Consell

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) ha admitido en parte el recurso interpuesto por Plysa, filial de la aerolínea valenciana Air Nostrum, contra el procedimiento de licitación de un lote de aviones antiincendios valorado en 32 millones de euros convocado por la Generalitat al entender que contiene criterios «no proporcionados ni justificados» que «podrían beneficiar indebidamente» a algunos de los licitadores, entre los que se encuentran las empresas del cártel del fuego.

Así lo asegura el TACRC en una sentencia fechada el pasado 14 de octubre y a la que ha tenido acceso Levante-EMV. La resolución estima el recurso interpuesto por la filial de Air Nostrum contra el apartado quinto de la cláusula diez de los pliegos, que fija la escala de puntuación que se otorga a cada empresa en función de ciertas características técnicas de los aviones.

Dicho sistema asigna 10 puntos a aquellas empresas cuyas todas sus aeronaves sean capaces de cargar al menos 3.000 litros de agua en sus depósitos, como es el caso del actual adjudicatario, la UTE Martínez Ridao-Pegasus, dos compañías que sucedieron a Avialsa como prestadoras del servicio antiincendios del Consell tras la explosión del caso del cártel del fuego que derivó en la detención del exconseller Serafín Castellano y de Vicente Huerta, el presunto cabecilla de la trama.

Sin embargo, en caso de que dicho requisito no sea cumplido por todo el lote de aviones, esa empresa únicamente sumaría 1,66 puntos por cada nave. Un baremo binario para el que según Plysa «no existe ningún fundamento» y que el TACRC ordena anular al no ver justificado «qué ventaja implica para la prestación del servicio que todas las naves cumplan estas especificaciones y que no resulte ya valorada mediante la asignación de los 1,66 puntos».

La Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias, órgano que publicó los pliegos, está estudiando el fallo y a consultas de este diario no quiso pronunciarse todavía sobre sus implicaciones.