Bruselas desoye a la pesca y rechaza que el fin del gasóleo bonificado sea una amenaza

Bruselas avanza con paso firme hacia la subida de precios del gasóleo que utilizan los buques de pesca mediante la imposición de un gravamen “mínimo” que entrará en vigor en 2023. La propuesta de revisión de la Directiva sobre Fiscalidad de la Energía (DFE), avanzada por Faro de Vigo en septiembre, está en fase de recepción de comentarios. Cualquier ciudadano europeo puede remitir su opinión sobre ella, después de que organizaciones empresariales, entidades públicas o medioambientales hubiesen hecho lo propio a lo largo de los últimos meses. El 18 de este mes se cerrará ese buzón, y la Comisión Europea resumirá estas opiniones y las trasladará al Consejo y al Parlamento para “alimentar el debate legislativo”. Lo que no implica, dados los documentos que arman esta directiva, que vaya a mudar el espíritu de la propuesta. Entre esos informes figura una “evaluación de impacto” de estas medidas; a juicio de Bruselas, que la flota tenga que empezar a pagar tres euros en impuestos por cada cien litros de combustible “no tendrá repercusiones específicas para las pymes ni para la competitividad de la industria de la UE”. A pesar de que, según el último estudio de una institución de la propia Comisión Europea –la Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), con fecha de 2020–, “la rentabilidad de la flota se redujo un 23% por las menores capturas y la subida del precio del petróleo”.