El exdirector general de Bancaja Aurelio Izquierdo aseguró ayer en la Audiencia Nacional que Bancaja Habitat «no informaba de las operaciones inmobiliarias a la entidad financiera» excepto cuando necesitaba financiación. Izquierdo declaró como imputado en el juicio que se sigue por administración desleal en la operación inmobiliaria Costa Bellver, que habría causado un perjuicio al Banco de Valencia y la caja de 29 millones, y en el que figuran como imputados el ex consejero delegado del banco Domingo Parra y los hermanos Calabuig. Tras haber alcanzado un acuerdo con la Fiscalía en el que reconoce todos los hechos que se le imputan, Parra ha quedado eximido de declarar y de asistir al juicio. El FROB y CaixaBank, por su parte, han retirado su acusación contra los hermanos Calabuig tras llegar a un acuerdo extrajudicial, tal como informó ayer este diario.

Izquierdo relató que Bancaja era la primera inmobiliaria de la C. Valenciana y achacó los problemas a la segunda recesión de 2010, algo que nadie esperaba y no se pudo prever. En cuanto a las operaciones inmobiliarias, indicó que estaba al tanto de las que se firmaban pero sin conocer el detalle, ya que Bancaja y Bancaja Habitat eran empresas independientes y el consejo de Habitat no tenía que informar al de Bancaja.