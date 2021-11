El jurado no lo tuvo fácil. Seleccionar a los destinatarios de los Premios Empresa y Sostenibilidad a las buenas prácticas ESG entre las 93 candidaturas inscritas fue una tarea ardua, tanto por la entidad de las aspirantes presentadas como por la calidad y variedad de los proyectos que están desarrollando estas firmas en los campos del medio ambiente, la responsabilidad social y la gobernanza, las tres categorías de estos galardones instituidos por el Banco Sabadell y Levante-EMV.

Finalmente, en su reunión del martes, 2 de noviembre, celebrada en el Hub Empresa Banco Sabadell de la calle del Justicia, en València, los cinco miembros del jurado proclamaron ganadores de los premios en esta primera edición a la empresa Istobal y el InstitutoTecnológico del Plástico (Aimplas), ex aequo, en la categoría de Medio Ambiente; al Grupo Soledad en la de Gobernanza y a SanLucar en la de Responsabilidad Social.

Las firmas distinguidas con los Premios Empresa y Sosteniblidad recibirán sus galardones en un acto que tendrá lugar a finales del mes de noviembre con presencia del jurado, los promotores de las distinciones e invitados especiales para la ocasión. Los representantes de las entidades premiadas recibirán un tótem de madera de olivo y metal, una pieza única diseñada por el equipo Creaktivamente para la ocasión, símbolo de naturaleza, sostenibilidad, paz y nobleza. Además de la estatuilla y del reconocimiento social que los premios llevan consigo, las entidades galardonadas se beneficiarán de una campaña estratégica de visibilidad en las plataformas de Levante-EMV.

Éxito en la primera edición

En el transcurso de la reunión del jurado, el subdirector general y director de la Territorial Este del Banco Sabadell, Fernando Canós, se mostró «profundamente satisfecho por la acogida que han tenido los premios en esta primera edición, por la respuesta de las empresas y por el jurado que da brillo a estos galardones. Es bueno que cuestiones como sostenibilidad y medio ambiente vayan calando y que cada vez más empresas las incorporen a sus memorias».

El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Empleo de la Generalitat, Rafael Climent, quien actuó como presidente del jurado, agradeció poder participar en la decisión de los premios e insistió en que «la empresa tiene que ser económicamente rentable pero también social y ambientalmente rentable. Necesitamos un cambio de paradigma porque el planeta está en riesgo, como se ve en el anuncio en el que un dinosaurio habla ante la ONU de la extinción de su especie. Hay que trabajar convenciendo, formando, educando».

La científica Samira Khodayar, líder del grupo de meteorología y dinámica de contaminantes e investigadora distinguida de excelencia – CIDEGENT del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo (CEAM), agradeció la oportunidad de participar en el jurado, aplaudió «la difusión muy relevante que han alcanzado los premios» y subrayó «la necesidad de que todas las empresas sigan por este camino. Muchas de ellas, en su día a día, hacen cosas muy importantes y no tenemos ni idea».

El economista José Carlos Díez Gangas, que participó por vía telemática desde Madrid, opina que «la gente debe pensar que sí se puede, ‘yes we can’, y no hay que dejar de evangelizar; no nos dirijamos a los Gobiernos; dirijámonos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a toda la sociedad». Díez añadió que «estos premios fomentan la competencia sana entre empresas», y abundó en que «o hay sostenibilidad económica o no habrá sostenibilidad ambiental».

En nombre de Levante-EMV, Julio Monreal hizo las veces de secretario del jurado, celebrando «la buena acogida de los premios» y subrayando «la apuesta del diario por la sostenibilidad social, ambiental y económica» en todas las actividades.