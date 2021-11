Hallan muerto en un hotel de Madrid al exCEO del mayor astillero privado español, José Rosado

La Policía Nacional investiga la muerte de un varón de 42 años en el emblemático hotel The Westin Palace de Madrid, que fue hallado sin vida durante el puente de Todos los Santos por el personal del establecimiento y después de no haber registrado ningún movimiento durante las últimas horas desde su ingreso. Según fuentes de la investigación, el cadáver, de un hombre de 43 años, correspondería a José Rosado, ex consejero delegado (CEO) de Hijos de J. Barreras. Un cargo de confianza del expresidente del astillero Douglas A. Prothero, que también le había otorgado un puesto en el consejo de administración. Ambos fueron cesados como consejeros, con el resto de sus miembros, el 22 de julio.

Las mismas fuentes de la investigación apuntan a que el cadáver no registraba signos aparentes de violencia, y barajan la posibilidad de que en la habitación se hubiese producido algún tipo de fiesta privada con más personas. Según ha publicado el diario El Mundo, el cuerpo fue hallado el sábado 30 de octubre -el hombre había llegado al Palace el jueves- y podía llevar dos días fallecido.

Natural de Puerto Rico, el cuerpo del exdirectivo habría sido reclamado por su pareja desde Miami, para ser enterrado en el país centroamericano.

Comunicado de Barreras

Hijos de J. Barreras ha remitido una nota de prensa a los medios en la que expresa su "consternación" por el prematuro fallecimiento de Rosado. "Fue consejero delegado y miembro del consejo de administración desde finales de 2020 hasta julio de 2021, tiempo durante el que desempeñó una excelente labor que la compañía agradece profundamente". La compañía ha querido transmitir asimismo sus "condolencias, cariño y afecto a todos sus familiares y seres queridos", y ha pedido "respeto y privacidad" para la familia "en estos duros momentos de luto".