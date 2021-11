El Gobierno asegura que los pequeños agricultores valencianos no se quedarán sin ayudas de la PAC

El Ministro de Agricultura, Luis Planas, asegura que el Gobierno de España, de cara al Plan Estratégico sobre la nueva Política Agraria Común (PAC) para los años 2023-202, que presentará a Bruselas, antes del 31 de diciembre, garantizará que “todos los pequeños agricultores que percibían ayudas lo puedan seguir haciendo. También los de frutas y hortalizas”, puntualizó.

Planas ha comentado que el sector del arroz tendrá un aumento del 17 % de las ayudas procedentes de la PAC respecto al período anterior. Momentos antes de reunirse con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, el máximo responsable de la política agraria destacó el papel del sector agroalimentario en la economía española.

Puig agradeció el apoyo del Gobierno de España a la consideración a los cítricos como “producto sensible” ante el proceso de revisión del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Sudáfrica.

“La presencia del sector citrícola español y valenciano, en particular, es grande. Queremos que las condiciones de producción de los países terceros sean comparables a las nuestras y exista reciprocidad en el tratamiento de los fitosanitarios. No nos podemos autolimitar si otros no no lo hacen”, ha indicado Planas.

Existencia de stocks de cítricos

Según Planas, “la producción de cítricos hasta agosto de 2021, tanto en precios de naranjas como de mandarinas, ha sido buena. Este año es más pausada por el tiempo y por la existencia de stocks por parte de la producción. Los precios podrían ser similares a los de la campaña anterior”.

El ministro de Agricultura tiene previsto inaugurar esta tarde el Foro Participativo de los Consumidores y Organizaciones no Gubernamentales (ONG) sobre el anteproyecto de Ley de Prevención de Pérdidas y Desperdicio Alimentario.