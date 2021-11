El poscovid dispara las ansias de los valencianos de viajar y de cambiar de casa

El agotamiento emocional tras veinte meses de pandemia, las altas tasas de ahorro y la contención del virus en la Comunitat Valenciana gracias a las vacunación han espoleado las ganas de viajar de miles de valencianos. El último barómetro turístico de la consultora Brainstrust subraya el interés por salir de viaje. «Los datos nos arrojan que aquel momento de volver a disfrutar de destinos más allá de nuestras fronteras que tan lejano veíamos hace unos meses, parece que ha llegado y que pronto podríamos alcanzar (si no hay mayor incidencia del virus) cifras prepandemia en el segmento vacacional emisor», asegura la consultora (que tiene una buen consideración en el sector).

Los datos del estudio de Brainstrust señalan que en los próximos seis meses están dispuestos a viajar un 67 % de los españoles. «Casi tres cuartas partes de los españoles está pensando en viajar y de ellos un 49 % desea hacerlo al extranjero (con un 42 % a Europa y un 7 % a destinos más lejanos), mientras que un 38 % piensa en quedarse en España. No cabe duda de que la pandemia ha contenido los deseos de viajar por el mundo y ahora la nueva situación los ha acelerado, lo que unido al ahorro acumulado fomentan estas cifras tan esperanzadoras». José Manuel Brell, codirector del barómetro turístico de Brainstrust, asegura: «Parece claro que la industria del turismo ha pasado lo peor y está en vías de recuperación. El verdadero reto consiste en recuperar la demanda, garantizando la seguridad sanitaria». Eva Blasco, vicepresidenta de la Agrupación Europea de Asociaciones de Agencias de Viajes (ECTAA), confirma que han empezado a recuperarse los viajes a Europa, pero advierte de que los destinos lejanos todavía están bajo mínimos (Estados Unidos reabrió las fronteras a los turistas españoles la semana pasada).

Por su parte, el sector inmobiliario ha cogido velocidad de crucero con cifras de ventas que no se veían desde hace trece años. Un estudio de Aedas Homes para entender mejor los cambios en la demanda de la vivienda tras la covid revela que un 35 % de los valencianos de entre 36 y 65 años (que es el segmento de edad que tiene capacidad de compra) desea cambiar de casa en los próximos dos años. Durante el confinamiento, según coinciden los consultores inmobiliarios, muchas personas descubrieron que no les gusta su vivienda por la falta de espacio, la mala iluminación y la ausencia de terrazas. Jorge Valero, director de Data y Transformación Digital de Aedas Homes, incide en que una parte importante de los valencianos encuestados no está contento con la zona donde vive. «Muy posiblemente, este aspecto podría ser uno de los detonantes que está impulsado ese elevado interés por cambiar de casa y que provocaría que más de 650.000 habitantes de la Comunitat Valenciana quieran mudarse en menos de dos años». La mayoría de los encuestados busca una vivienda «con terraza o balcón, luz natural y cocina de gran tamaño».