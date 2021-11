Vuelve la guerra del cava. La Conselleria de Agricultura anunció ayer que ha interpuesto un recurso a la resolución del Ministerio de Agricultura, del pasado 10 de junio, que no permite el uso de la denominación de origen (DO) ‘cava de Requena’, al aprobar la modificación del pliego de condiciones a instancias del Consejo Regulador de la DO Cava.

La decisión de la Dirección General de Industria Alimentaria se produce a instancias de la entidad con sede en Vilafranca del Penedès y controlada por las bodegas catalanas. El término ‘Requena’ como unidad geográfica menor de la DO Cava fue desestimada por el Ministerio de Agricultura debido a que existe otro sello vitivinícola denominado DO Utiel-Requena. Los elaboradores de cava valenciano, integrados por las bodegas de Chozas Carrascal, Coviñas, Hispano Suizas, Pago de Tharsys, UVE, Torre Oria y Dominio de la Vega, que producen unos 9 millones de botellas al año, se plantaron ante el Ministerio y la DO del Cava para exigir el nombre ‘Requena’.

El procedimiento contencioso-administrativo de la Generalitat señala «discriminación a los operadores valencianos a los que se les impone una prohibición en la identificación, que no existe para el resto de territorios productores». La Conselleria argumenta que «el ‘Pliego de Condiciones omite deliberadamente’ citar ‘Requena’ como unidad geográfica menor, pese a que la finalidad de la zonificación es la de otorgar al consumidor y al mercado una más fácil identificación del origen del cava que consume, como un elemento de valor más del mismo».

El secretario autonómico de Agricultura y Desarrollo Rural, Roger Llanes, ha afirmado que «la Generalitat ni entiende ni comparte en absoluto los criterios que se están esgrimiendo para rechazar algo tan obvio y evidente a todos los efectos como que el cava elaborado en Requena pueda llamarse ‘cava de Requena’ y, precisamente por ello, porque la reivindicación del sector del cava valenciano es justa, lógica y del todo razonable vamos a respaldarla en los tribunales y allí donde sea necesario».