El Govern repartirá 200 millones de euros para nuevas ayudas a empresas y autónomos

El Govern de la Generalitat abrirá una nueva tanda de ayudas para paliar los efectos de la actual crisis económica entre empresas y autónomos. Para ello habilitará un presupuesto de entre 200 y 250 millones de euros, con el que repartir transferencias que irán de 3.000 euros a un máximo de 200.000 euros por beneficiario. Este miércoles está previsto que el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) formalice la orden y a partir del jueves los potenciales beneficiarios podrán comenzar a inscribirse en el registro público para postularse a recibir estas ayudas. Así se lo ha transmitido el 'conseller' de Empresa i Treball, Roger Torrent, a patronales y sindicatos en una reunión del Consell del Diàleg Social de Catalunya; tal como confirman fuentes conocedoras.

Esta será la tercera tanda de ayudas que aprueba el Govern de la Generalitat para repartir los 993 millones de euros que le fueron transferidos desde el Estado para contribuir a la solvencia empresarial. De dicho fondo hasta ahora se han asignado, vía dos convocatorias previas, un total de 605 millones de euros a 25.011 beneficiarios; según datos de la 'conselleria' de Empresa. Del monto restante, el Ejecutivo catalán saca ahora una nueva tanda, con esa horquilla de entre 200 y 250 millones, reservándose un importe para un total de 4.500 expedientes que están actualmente en un limbo legal por problemas de verificación de datos con la Agencia Tributaria. Fuentes de la 'conselleria' de Empresa insisten en que todos los recursos de estos fondos serán gastados y que están a expensas de tener el registro de solicitantes para acabar de pulir el número final de beneficiarios.

La patronal Pimec, por su parte, ha emitido un comunicado valorando positivamente la nueva convocatoria de ayudas directas, pero ha pedido "celeridad y flexibilidad" a la Generalitat a la hora de implementarlas y que estas lleguen a las pymes. Así como "corresponsabilidad" al Gobierno para ampliar los plazos en caso de que quedarán euros por repartir.

Los beneficiarios de esta nueva tanda de ayudas podrán cubrir mediante las mismas las deudas y los costes fijos en los que hayan incurrido entre marzo del 2020 y hasta el 30 de septiembre del 2021. El importe de las ayudas será de entre 3.000 y 200.000 euros por beneficiarios, podrá presentarse cualquier trabajador por cuenta propia y empresa con actividad en Catalunya y el importe de estas ayudas finalistas lo podrá destinar a pagar proveedores, acreedores financieros y no financieros y pagar gastos fijos no atendidos como nóminas o el alquiler. Estos gastos no cubiertos deberán estar no cubiertos a fecha de 11 de noviembre para que las empresas o autónomos puedan acreditar la necesidad de las ayudas.

A esta nueva convocatoria podrán apuntarse cualquier empresa, independientemente del CNAE (Código Nacional de Actividades Económicas) al que pertenezca. Si bien en la primera convocatoria había una limitación para priorizar a los sectores más damnificados, ahora está abierto a todos. También podrá pedirlo quien haya o no participado de las dos tandas anteriores. Esto es así, ya que se han ido flexibilizando los requisitos de acceso y la Administración evita incurrir en un agravio. El Gobierno central se ha visto obligado a modificar dichos requisitos, pues una parte importante de los fondos se quedó sin repartir por las autonomías. El 'conseller' Torrent calificó de "chapuza" las bases del real decreto redactado por el Ministerio de Economía.