El turismo descarta sufrir nuevas restricciones pese al repunte de contagios

El reciente aumento de contagios en Europa está despertando viejos fantasmas pandémicos tras un período de relativa calma e incluso optimismo gracias a los efectos de la vacunación que empezaron a verse tras el verano. El virus persiste y varios países han vuelto a abrir el melón de las restricciones para frenar el virus, complicando el futuro de algunas ramas de actividad como el turismo. Sin embargo, el sector valenciano se mantiene —o trata de proyectarse— sereno.

«Viene una nueva ola, pero cada vez condiciona menos la vida diaria. La cifra de contagios empieza a no ser relevante por las personas vacunadas. En algún momento deberemos dejar de contar el número de casos igual que no contamos el de constipados», defendía ayer la secretaria general de Hosbec, la patronal hotelera de la Comunitat Valenciana, Nuria Montes, que no quiere oir hablar de posibles nuevas medidas restrictivas sobre la actividad turística. «No podemos dejar que la covid siga trastocando más temporadas», añadió.

Pese al alegato contra la vuelta de las limitaciones, Hosbec tiene claro a quién, en el caso de volver a adoptarse por la evolución de la pandemia, deberían afectar: «Nos parece muy bien acorralar a los no vacunados, no pueden poner en peligro a la sociedad y a la economía. Por eso apoyaremos cualquier medida que les obligue a hacerlo», dice Montes en referencia al pasaporte covid.

Sobre los efectos que el repunte pueda tener en las reservas de cara al puente de diciembre, ni hoteles ni agencias de viajes se atreven a lanzar predicciones por el peso de las ventas de última hora por la covid. Eva Blasco, vicepresidenta de las agencias europeas, explica que la incertidumbre actual va a mantener congelada una actividad todavía muy residual y que únicamente se producen reservas dentro de España.