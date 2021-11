El otro día leí una noticia que me dejó un tanto estupefacto: decía que por el mismo flete de contenedor por el que antes pagaban 1.000 euros ahora estaban pagando 12.000 euros. El primero en el que deparé fue el importador. Pensé que, si te suben para un flete esa cantidad, tu negocio se queda baldío. Me caí del árbol pronto: los barcos van llenos, es decir, a pesar de la subida, se sigue trabajando igual y eso sí que da que pensar.

Además de los barcos, la electricidad está en máximos; el hierro y el metal han subido otra barbaridad, como todas las materias primas. Y en el caso de los camiones, ha subido la goma de las ruedas y el precio del combustible. Todo está marcando máximos históricos. No hay coches nuevos, ni camiones, ni semis. Dicen que es porque no hay chips; yo no sé por qué es, pero me siento un poco raro e incluso a veces tengo la sensación de que me manipulan.

Como yo soy transportista de camión, estoy sufriendo todos estos tiempos raros en mis propias carnes y puedo añadir más cosas. Por ejemplo, que nos quitan los peajes y nos quieren poner pago por uso, con la excusa de que el que contamina paga, aunque no haya otra alternativa para no contaminar. No quieren dejarnos rodar por las carreteras porque molestamos y, aunque no estemos nosotros, los atascos son monumentales.

Nos quedamos sin chóferes

Quieren que carguemos más kilos en los camiones, a pesar de que nosotros, que somos los que vamos encima, no lo vemos bien. Nos roban todos los días, pero no se pueden crear aparcamientos seguros. Nos pagan mal y tarde, pero no quieren digitalizar y acelerar los procesos. Y la puntilla: faltan conductores. Las administraciones se preguntan por qué faltan conductores. La verdad: parecemos tontos.

Y ahí estamos, quedándonos sin chóferes, sin vehículos y sin el rendimiento de nuestra actividad, aguantando como campeones. La administración es tonta por despreciarnos y nosotros también por no hacer valer nuestro derecho y nuestro poder. No disponemos de ningún mecanismo efectivo para poder repercutir esta escalada de precios y, si lo intentamos hacer, nos dice que hay quien se lo hace más barato. ¿Somos o no somos tontos?

Muchos problemas de los que tiene nuestro sector del transporte de mercancías por carretera se terminarían en España si cobrásemos lo que realmente valen nuestros servicios a los clientes. Y lo cierto es que valen mucho.

Así que, pese a estos tiempos raros, nos encontramos en uno de los momentos más justificados de toda la historia que hemos tenido para poner en valor nuestros servicios. Aprovechémoslo. Puesto que el peso del transporte de mercancías pasa -y pasará- por el camión.