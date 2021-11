El AVE en Galicia ya es una realidad, después de que se prometiese su construcción hace 20 años. Aunque en verdad —ya se sabía— es un AVE a Ourense porque aquellos usuarios, por ejemplo, de A Coruña o Santiago que quiera viajar en un tren de alta velocidad a Madrid deberán coger, primero desde sus respectivas estaciones, un Alvia hasta Ourense (desde A Coruña tardará una hora y ocho minutos) y allí bajarse del tren (habrá que esperar 15 minutos) para, ahora sí, subirse al AVE con destino a la capital española tras dos horas y quince minutos de viaje. Un AVE híbrido en definitiva.

Menos tiempo y menos precio. Son dos de las banderas, entre muchas otras, que levantaban desde hace dos décadas los defensores de la construcción del AVE en la comunidad gallega. La primera es cierta, aunque no tanto como cabría esperar, y la segunda aún está por comprobar.

Es cierto que el nuevo servicio híbrido Alvia-AVE de A Coruña a Madrid y viceversa ha conseguido reducir el tiempo del trayecto por debajo de las cuatro horas. Aunque para ser un AVE aún es excesivo. Según la web de Renfe, que este martes puso a la venta los primeros billetes, el viaje entre la ciudad de A Coruña y Madrid llevará 3.37 minutos. Este tiempo se rebajará en unos 20 minutos a partir del próximo verano cuando Renfe ponga en servicio en esta línea los trenes de la serie 106 de Talgo (Avril). Menos de tres horas y media de A Coruña a Madrid es ya una buena cifra para competir, por ejemplo, con el avión. Porque esa es otra de las banderas que enarbolan los defensores del AVE. La llegada de la alta velocidad supondrá una mayor competencia entre los operadores (avión, tren y autobús) por lo que los precios deberían ser más bajos.

Renfe puso este martes a la venta 250.000 billetes promocionales por un precio de 15 euros para viajar desde el 21 de diciembre y hasta el 12 de septiembre de 2022 por la línea de alta velocidad gallega. Después de esta fecha, por ahora, es imposible comprar un billete, por lo que se desconoce el precio final que tendrá. Eso sí, deberá ajustarlo porque las aerolíneas ya han empezado a rebajar los suyos. El autobús no es competencia ni por precio ni por duración del trayecto, por lo que será el más perjudicado.

Muchos usuarios se quejaron ayer de que a media mañana ya no había billetes de 15 euros. Es cierto que en muchos trayectos y en muchos días ya se habían agotado, pero al cierre de esta edición aún quedaban. Entre A Coruña y Madrid y viceversa en el AVE híbrido no aparecían estas ofertas después de realizar unas 20 búsquedas en días alternativos hasta el mes de abril y en ambos trayectos. Sí que había, por ejemplo, para el Alvia, pero el tiempo del viaje es superior a las cuatro horas y no se iba en un AVE.

¿Podrá competir, entonces, la alta velocidad desde A Coruña con el avión o el autobús? Para responder a esta pregunta se han cogido dos días (uno al comienzo de las vacaciones de Navidad y otro a finales) y otros tres al azar en febrero, marzo y abril y se han comparado los precios del tren, el avión y el autobús entre A Coruña y Madrid, y viceversa.

El jueves 23 de diciembre, un día antes de la Nochebuena, el precio más barato de un Avant-AVE desde A Coruña a Madrid es de 39,3 euros. En sentido contrario, sube hasta los 70,8. Iberia, para ser una jornada de mucho trasiego en los aeropuertos, los A Coruña-Madrid de las 17.40 y 21.40 horas costaban ayer 47 euros. Solo ocho euros más que el tren. Desde la capital española, ese día, viajar a A Coruña en avión está entre tres (130 euros el de las 7.15 horas) y cuatro veces más caro (219 euros el de las 11.35) que el AVE. Air Europa se va hasta los 67 euros el A Coruña-Madrid de víspera de Nochebuena y hasta los 188 el Madrid-A Coruña. El bus no es competencia ni por precio (48 euros) ni por tiempo del trayecto (entre siete horas y media y ocho horas y media).

Algo similar ocurre al final de las vacaciones navideñas. El viernes 7 de enero, a las puertas del fin de semana y una vez pasada la festividad de Reyes, tanto el viaje en Avant-AVE desde A Coruña a Madrid como en sentido contrario cuesta 39,3 euros, que es el precio estándar en la mayoría de viajes hasta septiembre del próximo año. Por su parte, el Iberia a Madrid de las 21.40 horas tiene un precio de 47 euros y los de vuelta se mueven entre los 54 y 59 euros. Los autobuses Alsa de nuevo tienen un precio de 47,95 euros y más de siete horas y media de trayecto.

Para hacer la comparativa también se han cogido al azar el lunes 14 de febrero, el martes 15 de marzo y viernes 22 de abril. En todos ellos, los precios de la alta velocidad tanto de ida como de vuelta entre A Coruña y Madrid son de 39,3 euros. No se ha encontrado ningún billete por los 15 euros de la oferta de Renfe. Sí que hay por 15 euros entre A Coruña y la capital de España tanto a la ida como a la vuelta esos tres días, pero son para los Alvia. Es decir, con trayectos por encima de las cuatro horas y sin subirse a un AVE.

Iberia tiene buenas ofertas para esos tres días. Los A Coruña-Madrid de las 6.30, 9.30 y 13.35 horas están a 29 euros (diez por debajo del AVE) y el de las 17.40 a 47 (solo ocho por encima). Desde Madrid, los cuatro trayectos diarios en avión se mueven entre los 35 y los 59 euros. Los autobuses estos días vuelven a costar 47,95 euros y siempre por encima de las siete horas y media de viaje.

Con los precios tan ajustados, el tiempo del trayecto será una de las opciones que tendrán en cuenta los usuarios a la hora de elegir el tren o el avión. El viaje en el AVE-Avant desde A Coruña a Madrid lleva, según la web de Renfe, 3.37 horas con salida en la ciudad y llegada a Chamartín, también en la ciudad. Por el contrario, el avión tiene una duración de 1.15 horas, pero hay que estar como mínimo 45 minutos antes en el aeropuerto y antes haber llegado a Alvedro y después salir de Barajas y desde allí desplazarse hasta el centro de la ciudad. ¿Quién ganará la partida?

Vendidos más de 400 billetes por minuto

La web de Renfe se parecía ayer a la de los grandes grupos de música cuando ponen a la venta las primeras entradas para sus conciertos. Era necesario esperar una cola virtual para poder adquirir los billetes. Más de 3.000 personas queriendo entrar a la vez en la página y unos 20 minutos de espera en el pico más alto de la mañana. A las 10.00 horas ya había más 1.000 usuarios y dos horas después se triplicaban los interesados con más de 3.000 personas esperando para poder adquirir un billete. La razón fue que la compañía puso a la venta los billetes para los nuevos trenes que operarán por la línea de alta velocidad Galicia-Madrid a partir del próximo 21 de diciembre y hasta el 12 de septiembre de 2022. Y lo hizo con una promoción de 250.000 billetes a un precio de 15 euros. Tal fue la demanda que la web de Renfe llegó a estar inoperativa en algunos momentos ya que, según explicó Renfe, llegaron a venderse 400 billetes por minuto. En las primeras nueve horas se vendieron más de 50.000 con destino u origen en Galicia. La oferta de Renfe para promocionar la línea de alta velocidad termina en septiembre de 2022, pero a partir de esa fecha no hay disponibilidad de reservas, por lo que no se puede saber con exactitud cuál será el precio del billete del AVE sin la campaña promocional. En aquellos billetes que no estaban en oferta, entre diciembre y septiembre del próximo año, el precio es de 39,3 euros.