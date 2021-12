Mercadona no quiere quedarse atrás en los avances hacia la reducción de su huella de carbono y acaba de poner en marcha una prueba de laboratorio para incorporar a su flota logística un nuevo modelo de camión totalmente eléctrico. El objetivo de Mercadona es reducir "aún más" el impacto de su actividad en las distintas ciudades donde tiene presencia y "reforzar" su compromiso con los objetivos del Pacto Verde Europeo y con la Ley de Cambio Climático, según ha informado la compañía. Al tratarse de un camión que no utiliza un motor térmico de explosión, el nuevo vehículo no emite emisiones de Gases Efecto Invernadero durante el transporte, con las consecuencias positivas que ello tiene en la protección y conservación del medio ambiente, y contribuye a mejorar la calidad del aire de las ciudades, al eliminar igualmente los gases más perjudiciales para la salud de las personas, como, por ejemplo, aquellos que generan partículas menores de 10 micras y Óxido de Nitrógeno (NOx).

Este proyecto de Mercadona y sus proveedores también contribuye a reducir la contaminación acústica, con una disminución "muy relevante" del ruido que, gracias a este tipo de motor, así como al diseño del vehículo, alcanza un nivel sonoro apenas perceptible para el oído humano. Las novedades de Mercadona que triunfan por menos de 3 euros Dotado de un motor Scania 300 kWh, el nuevo camión es multitemperatura, dispone de un motor eléctrico alimentado por baterías de iones de litio con una autonomía máxima de 220 kilómetros y un tiempo de recarga completa a 230 kW en corriente continua de 90 minutos. Durante el periodo de pruebas, que se realizará con una unidad ya incorporada a la flota de Acotral, Mercadona tiene previsto optimizar los procesos de recargas, que realizará en uno de los muelles de su bloque logístico de Ciempozuelos (Madrid) con el objetivo de aprovechar al máximo los tiempos de descanso de los conductores y los horarios de carga de mercancías. Diseñado para ámbitos urbanos, tanto para descargas diurnas como nocturnas, el vehículo es un camión rígido con capacidad para 21 palés y una Masa Máxima Autorizada de 26 toneladas. Su equipo de frío, también 100% eléctrico y conectado a la misma batería que el motor, es la versión Frigoblock de ThermoKing, permite eliminar las emisiones de Gases del equipo de frío y también poder circular con el equipo encendido en los núcleos urbanos gracias a una importante reducción de la contaminación acústica. Este nuevo proyecto de transporte urbano con motores 100% eléctricos y libres de emisiones GEI, Partículas y NOx "confirma el compromiso que Mercadona y sus proveedores logísticos tienen con el transporte sostenible y la convivencia con los vecinos", señala la cadena. Mercadona ha seguido revisando sus procesos logísticos e introduciendo mejoras que, en su conjunto, han permitido optimizar la cadena de suministro para hacerla cada vez más sostenible. Para ello ha incorporado soluciones como, por ejemplo, el uso de combustibles menos contaminantes como son el gas natural licuado (GNL) o el gas natural comprimido (GNC), mejoras en los gases utilizados en los equipos de refrigeración de los vehículos, la renovación de la flota hacia estándares de motor más avanzados y eficientes o repartos de última milla en núcleos urbanos realizados por camiones con las normas de control de emisiones más restrictivas del mercado. Al cierre de 2020 la compañía ha certificado importantes avances: el 99% de su flota responde al estándar Euro VIc y Euro VId, dispone de 103 camiones propulsados con GNL y GNC, ha implantado la logística silenciosa en horas valle en más de 700 tiendas y ha alcanzado una tasa de llenado de camiones del 85%, a pesar de la complejidad de los cambios logísticos que ha habido que realizar en 2020 y 2021 por causa de la pandemia. En cuanto a las flotas de Servicio a Domicilio y Mercadona Online, se están introduciendo furgonetas Bifuel y, en paralelo, se están realizando pruebas con furgonetas eléctricas. Además, en los Bloques Logísticos de Mercadona se están realizando importantes mejoras de ahorro y eficiencia energética como son la introducción de la iluminación Led y la instalación de paneles solares fotovoltaicos en algunos de ellos, como Villadangos y Vitoria-Gasteiz.