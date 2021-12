El puente de diciembre está a punto de comenzar y por delante quedan cinco días de descanso para los más afortunados: los que no trabajarán ni el fin de semana ni el día de la Constitución ni el de la Inmaculada Concepción. El problema de tantos días de fiesta es si los supermercados estarán abiertos o no durante el puente porque, en el caso de que no estén, hay que organizarse para llenar la despensa antes de que empiecen los días festivos.

El horario de supermercados como Mercadona o Carrefour en el puente de diciembre es una de las informaciones más útiles precisamente para poder llenar la nevera y que las jornadas festivas no nos pillen desprevenidos. Horario de Mercadona en el puente de diciembre La cadena valenciana de supermercados cierra los festivos, lo que significa que este puente abrirá sus puertas muy pocos días. A continuación, te lo detallamos: domingo 5 de diciembre: cerrado

lunes 6 de diciembre, día de la Constitución: cerrado

martes 7 de diciembre: horario normal de 9.00 a 21.30 horas

miércoles 8 de diciembre, día de la Inmaculada: cerrado Horario de Carrefour en el puente de diciembre El horario de Carrefour varía en función del lugar donde esté el hipermercado, puesto que en puntos como València, donde se permite la apertura en festivos, el horario será diferente a los lugares donde no está permitida la apertura dominical. A continuación, al detalle: domingo 5 de diciembre: abierto en València ciudad y otras zonas de gran afluencia turística, pero cerrado en el resto

lunes 6 de diciembre, día de la Constitución: abierto en toda la Comunitat Valenciana

martes 7 de diciembre: abierto en horario normal de 9.00 a 22.00 horas

miércoles 8 de diciembre, día de la Inmaculada: abierto en València ciudad y otras zonas de gran afluencia turística, pero cerrado en el resto Lidl Los supermercados Lidl abrirán sus puertas el 6 de diciembre en su horario habitual de 9.00 a 21.30 horas mientras que el día 8 estarán cerrados. El Corte Inglés Uno de los gigantes del comercio en Alicante no podía ser la excepción. Con el objetivo de dar un impulso a las compras navideñas, El Corte Inglés de Maisonnave abre todos los domingos y festivos del mes, los días 6 y 8 de diciembre incluidos. El complejo tendrá todas sus plantas abiertas desde las 10.00h de la mañana hasta las 22.00h de la noche durante todo el Puente de la Constitución, y durante todo el mes, con la excepción del día de Navidad.