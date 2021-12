Las empresas valencianas ultiman una gran subida de precios desde el 1 de enero para hacer frente al incremento de los costes de producción por la crisis de las materias primeras, la energía y los fletes. Las compañías confiesan que van a acometer el alza de precios «por una cuestión de supervivencia». La consultora EY (Ernst & Young) recomienda a las firmas que revisen los contratos de suministro de energía, reduzcan el resto de costes de producción y trasladen parte de las subidas que están sufriendo a los precios. «El 1 de enero y durante el primer trimestre vamos a ver un incremento generalizado de precios», advirtió Koldo San Cristóbal, socio del área de reestructuración de EY.

Las empresas azulejeras ya han empezado a trasladar a sus clientes los sobrecostes tras asumir un incremento del 60 % de la factura de gas y un 230 % de la de la luz. Las firmas de reformas han notado que en las últimas semanas los azulejos se han encarecido un 30 %. El caso de la cerámica es la punta del iceberg de un problema que afecta a todos los sectores productivos valencianos. En la industria textil, la crisis de suministros ha elevado un 33 % el coste de las materias primas y las empresas se ven abocadas a subir los precios para no fabricar a pérdidas.

Koldo San Cristóbal subrayó que las compañías deben afrontar el problema de forma global. «Primero deben negociar los contratos de suministro de energía y planificar la producción, aunque no es fácil porque apostar por el turno de noche encarece la mano de obra. Lo segundo que deben hacer es trabajar en el resto de costes para ver dónde se pueden bajar. El tercer punto es trasladar al precio parte de los sobrecostes», apuntó. El especialista en reestructuración de costes aseguró que muchas empresas no saben qué hacer porque les ha desbordado la crisis. «Han subido los costes de electricidad y gas, de las materias primas, del transporte y los sindicatos reclaman un incremento de salarios. Tienen muchos problemas. Las más grandes disponen de capacidad de negociación, pero muchas empresas no han hecho nada. La subida de precios es inevitable. Todo va a subir de golpe», alertó el consultor de EY.

San Cristóbal recordó que el IPC cerró en noviembre en el 5,6 %. «Hay sectores que están padeciendo subidas de doble dígito. Los más afectados son los electrointensivos o los que tienen una gran dependencia de los componentes procedentes de Asia. Es el caso de las empresas siderúrgicas del aluminio y el acero y las azulejeras», añadió el experto de EY.

Representantes de empresas golpeadas de lleno por la crisis de las materias primas admitieron el jueves pasado en una mesa redonda organizada por la escuela de negocios EDEM que la subida de precios «es inevitable».

Francisco Calomarde, director comercial de Guzmán Minerals, insistió en que el sector cerámico no tiene otra alternativa. «No tenemos márgenes y debemos repercutir el sobrecoste de las materias primas de manera muy rápida. O lo hacemos o perdemos mucho dinero», aseguró el directivo.

Antonio Picazo, CEO de la comercializadora energética Gana Energía, explicó que son un negocio «de márgenes muy bajos» y están obligados a trasladar de inmediato el incremento del precio de la luz. «No hay otra opción», sentenció.

Javier Romeu, CEO del operador logístico Tiba, incidió en que los márgenes en el sector marítimo tampoco les dan para asumir los incrementos y alertó de que el transporte terrestre va a subir más «porque no hay camiones».