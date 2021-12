The Fitzgerald Burger Company, la cadena de hamburgueserías fundada por los hermanos valencianos Mario y Carlos Gelabert y propiedad al 50% de Tastia Group, ha lanzado "amplía horizontes" con el lanzamiento de su nueva firma de moda.

Con el nombre 'The Fitz Apparel', se trata de una firma de moda y estilo de vida inspirada en la 'slow fashion' que nace "con la necesidad de contarle al mundo quienes son las personas que forman parte de Fitzgerald, cómo piensan, cómo actúan, cómo se expresan, cómo viven y qué les gusta".

La empresa valenciana apuesta de este modo "por un nuevo mercado en el que inspirar nuevas emociones y ofrecer un valor añadido diferencial, siguiendo la línea de su espíritu inconformista y revolucionario, rompiendo con lo establecido y en búsqueda de nuevos retos que les permitan seguir creciendo sin límites", explican sus responsables en un comunicado.

La línea de ropa presenta prendas fabricada con materiales de primera calidad, confeccionada con algodón orgánico y con serigrafías de tintas eco Friendly, "cumpliendo con su compromiso de contribuir a la filosofía slow fashion para crear prendas de larga duración", destacan.

Para el diseño de su primera colección, The Fitzgerald ha confiado en Pedro Oyarbide, un ilustrador madrileño afincado en València con gran experiencia en marcas de primer nivel de gran relevancia nacional e internacional.

Con un estilo propio muy peculiar, y fiel a la técnica handdrawn, Oyarbide ha desarrollado diseños muy creativos y rompedores de camisetas y sudaderas, siguiendo los colores y el puro estilo Fitz, dando visibilidad a algunos de sus latemotivs más conocidos.

Además, 'The Fitz Apparel' también cuenta con productos de decoración, una de las grandes señas de identidad de cada uno de sus restaurantes.

Así, la marca ha apostado por lanzar algunos de sus productos decorativos más emblemáticos que permitan vivir la auténtica filosofía The Fitz en cualquier lugar, como sus vasos, bandejas o las figuras de calaveras siempre presentes en sus restaurantes.

"The Fitz Apparel ya es una realidad para todos aquellos que comparten nuestra forma de ver la vida y nuestros valores. Con este nuevo proyecto seguimos avanzando con mucha ilusión, luchando por conseguir nuestros sueños y esforzándonos por dar la mejor versión de nosotros mismos, que nos ha permitido llegar hasta aquí. Estamos convencidos que esto solo es un punto y seguido de muchos nuevos retos que están por venir, con los que seguir creciendo e impulsando a The Fitzgerald para llevarlo a lo más alto", ha comentado Carlos Gelabert, fundador de The Fitzgerald Burger Company.