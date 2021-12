Iberia no comprará Air Europa. La aerolínea del grupo IAG ha desistido en la compra de la compañía de la familia Hidalgo y está "en una fase avanzada de las negociaciones para rescindir el acuerdo", según anuncia el 'holding' que dirige Luis Gallego en un hecho relevante remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El grupo IAG acordó en noviembre de 2019 comprar Air Europa por 1.000 millones de euros, pero la llegada de la pandemia supuso un alto en la operación. El coronavirus provocó que la mayoría de los aviones se tuvieran que quedar en tierra y eso causó destrozos en las cuentas de las aerolíneas. Tanto es así que Air Europa necesitó el rescate del Gobierno español por valor de 475 millones de euros y un crédito del ICO por valor de 140 millones de euros. Eso obligó a Iberia a repensar la compra en enero del año pasado: rebajó el precio a 500 millones de euros a pagar en cinco años.

Pero fue hace unas semanas, cuando el tráfico parecía que empezaba a recuperarse, cuando la operación parecía estar más lejos que nunca de hacerse efectiva tras unas declaraciones del propio Gallego en las que reconocía ser "más pesimista sobre el futuro de la operación". "Que la operación tenga sentido o no depende de las condiciones del Gobierno (por el rescate), de Globalia (por las condiciones del acuerdo) y de los 'remedies' (descartes de rutas para no dañar la competencia que debe avalar Bruselas). Si esas tres variables salen positivas la haremos, si no, no", explicaba en rueda de prensa.

Y finalmente así ha sido, pese a que el grupo IAG ha insistido en numerosas ocasiones en la importancia de la fusión de ambos grupos para transformar el 'hub' de Madrid "en un verdadero rival para los cuatro "hubs más grandes de Europa: Amsterdam, Fráncfort, Londres-Heathrow y París-Charles De Gaulle".