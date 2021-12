El director del Instituto de Ciencia Molecular de la Universitat de València, Eugenio Coronado, y los CEO de Power Electronics, David Salvo, y del Grupo Graphenano, Martín Martínez, entre otros, han participado en la mesa redonda “El reto de ‘capturar’ energía”, organizada por la aceleradora Innsomnia, dentro de su foro “Oportunidades de la digitalización”, como evento paralelo a la Valencia Digital Summit organizada por Startup Valencia.

El vehículo eléctrico y la descarbonización de la economía son asuntos de máxima actualidad y movilizarán en España hasta 40.000 millones de inversión (11.200 millones públicos y otros 29.200 de la iniciativa privada) en dos PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) impulsados por el Gobierno con fondos europeos: el que desarrollará el vehículo eléctrico y el que promueve las energías limpias (Energía NextGen).

En la mesa redonda se ha concluido que el futuro para el almacenamiento de energía -todavía muy focalizado en las baterías basadas en litio-, no vendrá de una única solución tecnológica, sino de la convivencia de varias y de la evolución y perfeccionamiento de las soluciones y los nuevos materiales desde la investigación química. Según el profesor Coronado, catedrático de Química Inorgánica, “la química está en el inicio y en el proceso de todas estas transformaciones y en el centro de todas las soluciones”.

“A la hora de almacenar energía hay una parte tecnológica que depende de áreas como la física y la electrónica, pero las baterías son electroquímicas, la generación de hidrógeno está basada en electrolizadores con catalizadores químicos y en la fotovoltaica asoman otras soluciones como las perovskitas”, ha detallado. Por ello considera relevante “que trabajemos para reducir la dependencia de determinados materiales estratégicos, como el silicio o el litio y optemos por otros que nos permitan desarrollar las nuevas tecnologías para la energía”.

La Alianza Valenciana

David Salvo, por su parte, ha defendido la viabilidad y complementariedad del proyecto de la llamada Alianza Valenciana de las Baterías y el centro de investigación Element para aprovechar la “enorme oportunidad” que, a su juicio, “se presenta en España, Europa y el mundo occidental” de romper con la dependencia en la fabricación de baterías. Pero también de aprovechar la “enorme” ventaja que tiene España respecto a las energías renovables.

Martín Martínez, CEO del Grupo Graphenano ha insistido en esta idea. “Estamos viendo la crisis de materiales y no estamos aprendiendo la lección de que en un país la energía es básica”, ha dicho. “Nosotros hemos estado en el sector de fabricación de baterías y el 70% de los componentes vienen de China. Nos tienen en su puño y nosotros vimos que lo único que no venía de China era el grafeno”.

En su opinión, “es muy importante que aprendamos a no depender de otros países para ser una potencia y tener nuestras empresas. Nosotros lo hacemos actuando con distintos tipos de grafeno”. Martínez considera que España “es uno de los países más importantes de Europa en litio, pero todos queremos llevar un móvil y tener aparatos con baterías, pero nadie quiere una mina a la puerta de su casa. La pena es que Europa va siempre a remolque de EEUU y de Asia. Nos hemos dado cuenta tarde de que aquí debe haber plantas de baterías”.

El CEO de Power Electronics ha explicado que la citada Alianza Valenciana surgió desde la iniciativa pública de la Generalitat, que fue la que impulsó los primeros encuentros en 2019. “A nosotros, como empresa a nivel global que proporciona tecnología para la carga de baterías, nos parecía interesante que existieran suministradores españoles, proyectos que salieran adelante en España y, si es en la Comunidad valenciana, mucho mejor”, ha señalado.

Este proyecto, ha explicado, “no surge improvisado para tratar de captar fondos europeos, sino que nuestro proyecto viene del almacenamiento energético y es cierto que, si no hubiera sido así, se habría diluido porque los centros de decisión del automóvil no están en España porque no hay ningún fabricante nacional”.

Para el CEO de Power Electronics, “si queremos ser competitivos, en España se van a necesitar, tanto en el automóvil como en energía dos o tres gigafactorías y la clave está en acertar en la tecnología”. Estamos, ha insistido, “ante un tren de alta velocidad y sólo hay una parada, como no te subas, a la velocidad que va puedes morir. Esto es una oportunidad que no nos espera”.

España, ha opinado Salvo, cometió un “error en su día” cuando decidió suspender las ayudas a las renovables, cuando el país “es el que más radiación solar tiene y puede ser el Houston del siglo XXI”. A su juicio, “las políticas tienen consecuencias a largo plazo y todos los errores de la Comisión Europa los pagamos ahora”, como la llamada a la deslocalización de la producción fuera de la Unión Europea. “Fue un gran error.

Ahora, a juicio del directivo, Europa ha decidido apostar por invertir en almacenamiento de energía. Pero no sólo para el automóvil, sino también para que las renovables puedan seguir avanzando, tenga una mejor penetración que impida el colapso.

Proyectos como la Alianza Europea de Baterías buscan “proteger” la industria del automóvil tratando de cubrir y controlar toda la cadena de suministro. “En los últimos años se ha visto que la única forma de descarbonizar son las baterías y la tecnología está alrededor de la química del litio, y por eso había que invertir mucho en almacenamiento en Europa, para que la cadena de suministro dejara de estar en Asia”.

La necesaria reconversión del sector del automóvil y la enorme inversión prevista por la Comisión Europea ha hecho proliferar por toda Europa proyectos de gigafactorías de fabricación de baterías eléctricas para vehículos. Uno de estos proyectos lo lidera Volkswagen en España, aunque no ha confirmado su ubicación h trascendido que apusta por Parc Sagunt II. A esta mesa de debate se sumó desde Estonia el vicepresidente de Skeleton Tchechnologies, Sebastian Polhmann, cuya joven empresa (nació en 2009) es hoy líder en Europa en fabricación de supercondensadores a partir de grafeno y ha firmado contratos, por ejemplo, con la española CAF.

La jornada se completó con una segunda mesa de debate dedicada al Hidrógeno Verde en la que participaron el investigador del ICMol Gonzalo Abellán; Hermenegildo García, catedrático de Química e investigador del Instituto de Tecnología Química UPV-CSIC; Carlos Sánchez, ingeniero de la UPV y coordinador del proyecto H2VLC; África Castro, Business Development de la empresa H2B2 Electrolysis Technologies y Josep Sanz, de la Fundación ValenciaPort.