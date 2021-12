Los trabajadores valencianos perderán cuatro puntos de poder adquisitivo este año

Los trabajadores de la Comunitat Valenciana que no tengan cláusulas de revisión salarial acordes con el IPC en sus convenios colectivos van a sufrir una significativa pérdida de poder adquisitivo al cierre de este ejercicio. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística corroboró que la inflación cerró noviembre en el 5,5 %. Dado que la subida salarial pactada en convenio en la autonomía al finalizar noviembre, según datos del Ministerio de Trabajo, era del 1,51 %, los trabajadores valencianos van a perder al menos cuatro puntos de poder adquisitivo. Si no es más, dado que el alza de precios de la energía y de tantos productos de consumo por la crisis de suministros y el encarecimiento de materias primas auguran que diciembre acabará incluso por encima de ese 5,5 %. La Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) auguró ayer que llegará al 5,8 %. Los sindicatos han convocado hoy ante la patronal en València una concentración para reclamar que los trabajadores no sigan perdiendo poder de compra.

Subida de las pensiones Por otro lado, el Ministerio de Inclusión confirmó que las pensiones contributivas se revalorizarán en 2022 un 2,5%, siguiendo la fórmula acordada con los agentes sociales el pasado mes de julio y en la que se tiene en cuenta el IPC para evitar pérdidas de poder adquisitivo. En concreto, este incremento del 2,5% es el resultado de la media del IPC entre diciembre de 2020 y noviembre de 2021.