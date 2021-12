El 67,4 % de los valencianos ha declarado que no tiene previsto celebrar alguna de las comidas y cenas típicas de Navidad en restaurantes, frente al 29,1 % que ya tiene realizada la reserva y un 3,5% que aún no lo tiene decidido. Según los datos de la Unión de Consumidores de la C. Valenciana, con respecto al año anterior se ha detectado un incremento de personas que van a celebrar alguna comida o cena en restaurantes, ya que en las fiestas navideñas del año pasado sólo un 14,9 % lo celebro en servicios de restauración.

No obstante, y aunque se duplica el porcentaje de consumidores que tiene previsto celebrar alguna comida o cena navideña en restaurantes, se mantiene la prudencia y son conscientes de reducir lo máximo posible el número de contactos, especialmente en lugares cerrados. Estas son algunas de las conclusiones de la encuesta que sobre gastos y hábitos en las Fiestas Navideñas ha realizado la Unión de Consumidores de la Comunitat Valenciana con el objetivo de conocer el presupuesto que se va a destinar y cómo tiene previsto celebrar los días más señalados de Navidad. La comida del día de Navidad la que se celebrará mayoritariamente en restaurantes, así lo manifiesta un 51,2 % de las personas encuestadas.