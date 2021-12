La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, se ha mostrado este viernes "moderadamente optimista" con la posibilidad de alcanzar un acuerdo con patronal y sindicatos para cerrar la reforma laboral, si bien ha añadido que es posible que se agote el plazo fijado del 31 de diciembre.

En declaraciones a los medios en el Senado, la ministra ha recordado que la mesa de diálogo social lleva reunida "desde primera hora de la mañana" y que hoy estará "todo el día trabajando", y ha agradecido su labor a los agentes sociales que han intensificado sus encuentros en esta última semana.

"Como conozco a los interlocutores sociales, es probable que agoten los tiempos", ha asegurado Díaz, quien, no obstante, ha dejado claro que "es posible el acuerdo".

Así, ha dicho que "quiero ser prudente, pero creo que es posible alcanzarlo", logrando así "abordar el principal problema que tiene el país que es la temporalidad. Cambiar esto es un reto apasionante para todos".

Precisamente esta mañana, en una entrevista en TVE, el presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, ha considerado que "sería triste" que, por el hecho de que se deba tener cerrada la reforma laboral en una fecha, quedara algún punto pendiente y "todo se desbarrara".

Así, ha planteado la posibilidad de alargar la negociación si es necesario, porque, ha dicho el líder de los empresarios, por la UE "no hay problema", si bien ha añadido que "para decir que no, no necesitamos llegar a enero".

Incertidumbre económica

La vicepresidenta segunda ha explicado también que el Gobierno "está trabajando en términos económicos con una variable que es la incertidumbre, no con parámetros conocidos, sino con un virus que se va transformando y va complicando nuestras vidas".

No obstante, ha considerado que, con toda la prudencia por la incertidumbre que genera el virus, en términos de empleo "la situación va muy bien este mes también".