La cerámica alerta del recorte de empleos por la subida del gas y las materias primas

El sector de la cerámica afronta la crisis de las materias primas y la energía con un incremento del 20 % de la demanda. El presidente de la patronal, Vicente Nomdedeu, precisó que las empresas azulejeras van a cerrar el año con 4.600 millones de euros de facturación de los que 3.500 millones corresponden a ventas al exterior y 1.100 millones son del mercado nacional. En concreto, las exportaciones han subido un 19 % y las ventas en España un 22 %. Sin embargo, la rentabilidad se ha desplomado por el impacto del sobrecoste de las materias primas, la energía y los fletes marítimos. Los fabricantes temen ahora una reducción del consumo por el incremento de precios que están aplicando

Vicente Nomdedeu subrayó: «Estamos en una situación de demanda envidiable que no podemos atender. No podemos producir más azulejos por los costes». El balance de 2021 no viene marcado por una crisis de demanda «sino de costes», lo que hace que los EBIDTA (los beneficios brutos de explotación de las empresas) «sufran cada vez más», añadió.

España concentra el 25 % de las ventas de los fabricantes nacionales. El principal mercado exterior es Estados Unidos con ventas por valor de 368 millones, seguido de Francia (337 millones), Reino Unido (168 millones), Israel (118 millones), Italia (116 millones), Alemania (110 millones) y Marruecos (105 millones).

El mercado español, según destacó el presidente de la patronal, «está protegido» porque se venden muy pocos metros cuadrados de importación, y en Europa también se goza de cierta protección con estrategias como el «antidumping» (medida de defensa comercial dentro de los trámites aduaneros para luchar contra los precios inferiores de otros países).

Nomdedeu señaló que han apuntalado un nuevo escudo «antidumping» frente a Turquía e India, que son los países que amenazan el mercado natural de los productores españoles (Europa). Además, se preparan para renovar la medida «antidumping» que hay en vigor contra China y que vence en noviembre del año que viene.

La crisis de las materias primas y la energía ha golpeado de lleno al sector cerámico. El presidente de la patronal azulejera (Ascer), Vicente Nomdedeu, alertó ayer del recorte de empleos por los incrementos desproporcionados del gas y la luz, las materias primas y los fletes del transporte marítimo. Nomdedeu aseguró que miles de puestos de trabajo «están en el aire» porque las empresas «van a empezar a perder dinero» por el alza de costes. El representante de la patronal insistió en que la «única manera de frenarlo» es con una rebaja de la producción. Las empresas azulejeras han comenzado a adelantar vacaciones y hay 500 empleados de cinco compañías en ERTE. Un directivo de una empresa azulejera dio por seguro a este periódico el crecimiento exponencial de los recortes de empleo de carácter temporal (ERTE) y definitivo (ERE) a partir de enero.

Demanda

Vicente Nomdedeu insistió en que no es un problema de demanda sino de costes. «Los dos problemas que más nos preocupan son el precio del gas y los costes de los derechos de emisiones de CO2», aseguró. El representante de la patronal precisó que el precio del megavatio hora (MW/h) ha pasado de 24 euros el año pasado a cerca de 140 euros ahora este mes. «Es casi seis veces más», lamentó. Nomdedeu añadió que los costes de emisiones de CO2 (que tienen que pagar las empresas que emiten CO2) se han desbocado. En 2020 el precio de cada tonelada de emisiones de CO2 era de 20 euros y este año ha subido a 85 euros. «Las empresas van a empezar a perder dinero con estos costes» e inevitablemente tendrán que acometer recortes de gastos. «Antes o después se van a incrementar los ERTE y seguramente habrá algo más que recortes temporales de empleo. El mantenimiento de los 16.100 puestos de trabajo (directos) está en el aire», añadió Nomdedeu.

El presidente de la patronal subrayó que hasta que los precios de las materias primas y de la energía «se estabilicen la única manera posible» de afrontar la crisis «es recortar la producción» para evitar la descapitalización de las empresas. Francisco Ramos, tesorero de Ascer, precisó que el precio final de la factura energética (que supone el 13 % de los costes de producción de la cerámica) se ha multiplicado por 3,5. «Esto significa un sobrecoste de nuestros productos del 35 %. En 2020, la factura energética del sector (gas y luz) fue de 470 millones de euros y este año va a pasar de 1.800 millones de euros (1.330 millones más). Estamos en una situación de mucha incertidumbre y cierto nerviosismo», lamentó. Además, las emisiones de CO2 van a suponer un sobrecoste de 100 millones de euros con un impacto del 2,5 % en los gastos de producción.

Los fabricantes ya han acometido en las últimas semanas dos subidas de precio en sus productos (que rondan entre el 20 % y el 25 %) y preparan la tercera, pero mantienen que no es suficiente para evitar fabricar a pérdidas. «Estamos haciendo esfuerzos muy importantes para reducir los costes como paradas por vacaciones», aseguró Francisco Ramos.

Sobrecostes

Nomdedeu indicó que no pueden trasladar inmediatamente los sobrecostes que están sufriendo porque el 75 % de las ventas de la cerámica es al exterior y lamentó la pérdida de competitividad respecto a países que pagan menos peajes por el consumo energético. El presidente de Ascer incidió en que desconocen cuánto tiempo va a durar esta crisis y afirmó que hay analistas que predicen que «va a ir a peor». El directivo pidió a la Administración un plan de choque para revertir la situación y la aprobación de medidas a medio y largo plazo. «Pocas empresas pueden aguantar cuatro meses ingresando menos de lo que pagan. Es un problema grave», sentenció.