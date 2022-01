Ascer valora las medidas del Miterd pero las considera «totalmente insuficientes»

La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) valora positivamente el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miterd) en relación con la situación energética, pero considera claramente insuficientes las medidas relativas al gas. El Miterd ha aprobado la flexibilización del caudal contratado de gas, lo que en el sector se conoce como la Qd y que permitirá a las empresas que, en un contexto de paradas forzosas debido a los altos precios del gas, puedan modificar o suspender ese caudal mínimo y por tanto no pagar si no se está produciendo.

Sin embargo, desde el sector se entiende, según se ha informado a través de un comunicado de prensa, que el ministerio «ha dejado en el cajón otras muchas medidas propuestas por Ascer y otros sectores gasintensivos como la reducción del impuesto de hidrocarburos, la reducción del IVA, la promoción de un estatuto de consumidores gasintensivos o la congelación del Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (Fnsse)». La finalidad de este estatuto sería reconocer la contribución que los consumidores gasintensivos aportan a la mejora de la gestión técnica del sistema, por sus características de consumo —consumo en horas de baja demanda, y curva de consumo estable y predecible— y dotar a empresas industriales, para las que el coste del gas resulta especialmente crítico, de un marco jurídico y económico que proporcione seguridad y certidumbre de los costes energéticos y mejore su competitividad internacional, todo ello de conformidad con la normativa comunitaria.

En palabras del secretario general de Ascer, Alberto Echavarría, «flexibilizar la Qd no es una solución, maquilla ligeramente el drama, pero el verdadero problema es el precio del gas» y en este sentido continúa «el gobierno debe poner en práctica más medidas que alivien esta situación, ya estamos viendo paradas en nuestro sector».

Desde el sector azulejero se ha instado al Gobierno de España a hacer la presión oportuna en Bruselas y Alemania para agilizar la apertura del Nordstream2, lo que duplicaría la entrada de gas ruso en Europa, aumentaría la oferta y previsiblemente reduciría el precio en los mercados mayoristas.

«Queramos o no, Europa depende del gas, no sólo a nivel productivo como nosotros, sino a nivel energético, mientras las renovables no estén más extendidas y tengamos un sistema marginalista, si no ponemos soluciones sobre el gas, vamos a ver desaparecer industrias en Europa» ha concluido Echavarría.

El índice de referencia de la mayoría de contratos de gas europeos, el TTF holandés, cerró el día del anuncio del Miterd, según los datos facilitados por la patronal azulejera, a 183 euros cuando antes de verano se situaba en torno a los 30 euros y antes de la explosión del coronavirus se situaba por debajo de los 10 euros. Desde el sector alertan de que el precio de la energía se ha incrementado un 263 % con subidas cercanas al 300 % del precio medio del gas.