Año nuevo, vida nueva. Este refrán es uno de los más escuchados cada año y quienes lo citan buscan nuevas oportunidades y mejorar otros aspectos más particulares de sus vidas. Muchas personas se proponen llevar hábitos de vida más saludables, otros se marcan objetivos académicos y muchos toman la decisión de mejorar su situación laboral. Preparar oposiciones es una de esas opciones a las que cada año se suman miles de personas que buscan una mayor estabilidad y mejorar sus condiciones laborales.

Johanna Corredor, colombiana de 41 años y residente en España desde hace una década, es una de esas personas. Con dos hijos, uno de ellos de 2 años, decidió preparar unas oposiciones de Auxiliar Administrativo del Estado en diciembre de 2020. “Estudié periodismo en Colombia, pero no he podido homologar el título aquí. Quiero un trabajo que me aporte estabilidad y me permita estar presente en la crianza de mis hijos. Opositar ha sido el mejor camino que he encontrado y el que más oportunidades ofrece”, asegura Corredor.

Saúl Martínez, un camarero de 22 años, también tomó la decisión de opositar durante la pandemia. “En la adolescencia se me atragantaron los estudios y dejé de estudiar. La hostelería es un sector muy precarizado. Los horarios y el sueldo de un camarero son horribles y necesitaba cambiar de aires para mejorar mi situación laboral”, explica el joven.

Los dos han optado por prepararse a través de Gurú Oposiciones, una academia digital que permite preparar oposiciones online de una manera diferente a lo conocido hasta ahora al haber desarrollado una técnica de aprendizaje propia: el Método LER, que permite planificar el tiempo de estudio según las necesidades, disponibilidad de tiempo y características personales de cada alumno. Precisamente, este modelo de formación lleva unos años creciendo y se ha convertido en una de las opciones que más secundan muchos opositores. “Durante el año 2021 las peticiones de academias online han crecido junto a la demanda de plazas. Las peticiones para el servicio llegaron al 57,5% el año pasado”, apuntan desde Gurú.

Una academia digital adaptada a todas las necesidades

¿Qué convierte a la preparación online en una opción atractiva? Principalmente son dos factores: la flexibilidad y la gran cantidad de recursos que ofrece. “En mi día a día puedo invertir como máximo 4 horas a la formación. Aunque de media son 2 o 3 horas. Este modelo me permite ahorrar tiempo y en el caso de Gurú se adapta mucho a mi ritmo”, explica Corredor.

Desde la academia apuntan que su principal objetivo es adaptarse al alumno. “Desde la distancia ofrecemos el trato más cercano al opositor, con varios sistemas de comunicación para todo tipo de consultas, clases en directo y material muy cuidado tanto en diseño como en contenido para facilitar el aprendizaje. Bajo mi experiencia como docente llegamos a nuestros alumnos incluso mejor que en las academias presenciales”, asegura Paloma García, una de las tutoras de Gurú Oposiciones.

La academia ha desarrollado su propio modelo de aprendizaje basado en el Método LER; una metodología de trabajo que se estructura en tres fases: lectura, estudio y repaso, permitiendo al alumno organizar las sesiones de estudio de una manera más eficiente. Esto es solo la punta del iceberg, puesto que la formación se completa con actividades, test, recursos gráficos y audiovisuales, simulaciones de exámenes, clases teóricas y prácticas y un temario constantemente actualizado y visualmente atractivo que mejora la memoria visual. Este diseño aporta las respuestas que el alumno necesita en cada momento para medir el avance de su estudio. De este modo, no solo podrá valorar sus resultados, sino detectar en qué está fallando y cómo puede mejorar.

La academia también ofrece la agenda de opositores más completa del mercado para planificar las horas de estudio y los asuntos personales y un canal de YouTube con vídeos explicativos que sirven de apoyo al opositor, totalmente gratuitos y accesibles. A todo ello, se suma un curso completo de Mindfulness para mejorar la capacidad de concentración y memorización, manteniendo siempre una actitud positiva durante el proceso. Además, en estos últimos meses, Gurú Oposiciones ha apostado por varios cursos que permiten completar la formación sobre la Constitución española, la ofimática o las leyes más comunes en el estudio de una oposición.

Facundo Gabriel Jiménez, otro alumno de 20 años que prepara unas oposiciones de Auxilio Judicial, destaca que todos estos recursos le han facilitado la preparación. “Gracias a Gurú he aprendido a organizarme mucho mejor el tiempo para estudiar. Cuando tengo un día complicado puedo recuperar las clases en vídeo y ponerme a ello”, explica. Por su parte, Corredor apunta que la academia “facilita el trabajo y expone unos temarios muy bien explicados y resumidos a la perfección”.

Los beneficios del empleo público

2021 fue un año cargado de oportunidades para todas aquellas personas que decidieron tomar el camino de opositar. El estado lanzó en julio la mayor Oferta de Empleo Público con más de 30.400 plazas que se concentrarán principalmente en la Administración General del Estado. A todo ello hay que sumar las plazas convocadas por la Generalitat y los Ayuntamientos de la Comunitat Valenciana.

Opositar y conseguir una plaza de funcionario ofrece la oportunidad de conseguir un trabajo estable y con unas condiciones inmejorables. La situación actual, marcada por los efectos que la pandemia de la Covid-19 está ejerciendo sobre la economía, es uno de los motores que están impulsando la demanda de plazas de empleo público. ¿Qué hace del empleo público una opción tan atractiva?

El salario es, según datos del INE, un 20% superior al que ofrecen las empresas privadas y varía en función de la categoría y la plaza. Los trabajadores públicos también tienen regulado en el Estatuto Básico de los trabajadores públicos la conciliación laboral y tienen una mayor flexibilidad horaria. Un funcionario tiene una jornada semanal de 37.5 horas de media con la posibilidad de trabajar en diferentes turnos y adaptar su jornada a sus necesidades.

3 claves para aprobar unas oposiciones

"La clave está en saber lidiar con los ciclos emocionales. En esta carrera de fondo pasamos por muchos estados distintos, ánimo y motivación, desgana, tendencia al abandono, vuelta a un punto de motivación. El opositor debe conocer estos ciclos y luchar contra ellos. Y si logra evadirse de los mismos y tener un buen rendimiento de estudio diario tiene la llave del éxito”, reconoce Paloma García, profesora de Gurú Oposiciones. La voluntad de sacrificio, el tiempo y la motivación son las principales herramientas que un opositor debe de tener antes de enfrentarse a unas oposiciones.

La actitud, entonces, es uno de los factores clave y la positividad es esencial. “Cuando se toma la decisión de preparar unas oposiciones hay que visualizarse en el futuro y marcarse unos objetivos para no detenerse”, asegura Alicia Abad, también profesora de la academia. Además de los factores de personalidad, también hay que tener en cuenta otras cuestiones: