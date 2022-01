Las ventas de cava de Requena crecen un 30 % y recuperan el negocio precovid

Las bodegas de cava de Requena han podido brindar con éxito la Navidad y el Año Nuevo. La Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, que aglutina la producción de las marcas de Coviñas, Chozas Carrascal, Dominio de la Vega, Hispano+Suizas, Pago de Tharsys, Torre Oria y Unión Vinícola del Este (UVE), concluye la campaña de 2021 con una producción de unos diez millones de botellas y unas ventas un 30 % superiores a las del fatídico año 2020, el primero de la pandemia de coronavirus y que hundió el negocio del sector debido a las restricciones a la movilidad impuestas por las administraciones públicas en España y el exterior.

El presidente de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, Emilio Expósito, reconoció ayer en declaraciones a Levante-EMV que las bodegas productoras de vino espumoso valenciano cierran el ejercicio de 2021 «con optimismo y con unas cifras de negocios, en líneas generales, que las sitúan en niveles parecidos al de ejercicios previos a la covid-19». Además, este tejido industrial ha logrado mantener el ritmo de sus exportaciones, que representan una media del 40% de sus ventas globales, sobre todo en sus principales mercados: países del norte y este de Europa, Asia y Estados Unidos.

La organización empresarial valenciana que aglutina la producción de cava, uno de los cuatro territorios autorizados por la DO del Cava (junto con Cataluña, que es líder con algo más del 90% de la producción de España, así como Aragón y Extremadura), consigue remontar el vuelo a pesar del repunte del coronavirus en diciembre tras el impacto de la variante ómicron en España. Entonces, el canal ‘horeca’ (hoteles, restaurantes y cafeterías) sufrió de lleno la cancelación de comidas y cenas en sus establecimientos.

«Las ventas del último trimestre del ejercicio contable suponen la mitad de nuestra cifra de facturación anual y este año se ha notado un claro repunte tanto en el mercado doméstico como en los principales países a los que exportamos».

Según las primeras estimaciones de la Asociación de Elaboradores de Cava de Requena, la facturación global de este sector se situará en torno a los 50 millones de euros, una cifra que aún queda muy lejos del sector de Cataluña, dominado por grandes bodegas y extensiones de uva de cava en su territorio.

Consolidación

Con una superficie que ronda las 4.000 hectáreas de viñedo, las bodegas de Requena adscritas a la DO Cava mantienen un potencial de crecimiento que les ha llevado a superar los diez millones de botellas. Las empresas y cooperativas afrontan ahora el reto de valorizar Requena como capital del cava valenciano y optimizar la imagen de calidad de sus espumosos. Por eso, el Consejo Regulador de la DO Cava trabaja sobre la modificación de su pliego de condiciones para crear nuevas figuras de calidad y completar el transito hacia la zonificación (se crearán cuatro zonas delimitadas dentro de la DO Cava: Cataluña, Rioja/Aragón, Extremadura y Requena), lo que en la práctica abre las opciones para consolidarse en el mercado.

Las 370 bodegas de la denominación de origen de toda España ven superado el bache por el coronavirus, según constata la organización presidida por Javier Pagés. Y es que el consumo en España se disparó un 21% entre enero y septiembre. Pendientes de cerrar el balance de 2021, durante 2020 se contabilizaron un total de 215 millones de botellas producidas y etiquetadas bajo este sello, un descenso del 13,62%.