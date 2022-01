Ford insta a la plantilla a aceptar los ajustes que pacte el comité con la empresa

La sección sindical de UGT-Ford insta a la plantilla de la multinacional con fábrica en Almussafes, que aglutina a unos 6.200 trabajadores, a reconocer los acuerdos que pacte el comité de empresa con la dirección de la compañía. Como se sabe, ambas partes negocian un plan de ajustes que ha puesto en marcha la empresa. La dirección de la fábrica de Ford en Almussafes ha propuesto en su última reunión, celebrada el pasado miércoles, reducir en una semana las vacaciones de la plantilla y ha vuelto a insistir en aplicar ajustes salariales en los próximos años en el marco de la comisión negociadora del acuerdo por la electrificación. La sección sindical liderada por Carlos Faubel asegura que se está asistiendo "al final de la toma de decisiones de dicho proceso" y que "se adivinan unos próximos años muy convulsos, que no los afrontaremos de la misma manera tendiendo carga de trabajo garantizad que no teniéndola". Esto se explica porque los dos nuevos modelos eléctricos pendientes de asignar no se fabricarán hasta 2025. "No entraremos en rebajas salariales", aseguró la central sindical liderada por Faubel. Ford debe sacarr adelante un acuerdo que convenza a la multinacional de que sea la factoría valenciana la que produzca los modelos eléctricos y no la fábrica de Saarlouis (Alemania). Dirección y sindicatos tienen hasta el jueves 27 de enero para suscribir un acuerdo de electrificación que presentar a la compañía.