València es la capital europea con los alquileres más baratos

València es la capital europea junto a Turín con los alquileres más baratos pese a que la renta media está en 856 euros al mes. La mayor plataforma de arrendamiento de viviendas del continente, Housing Anywhere, revela el potencial de la capital del Túria para captar talento por el precio de los alquileres en comparación con los del resto de Europa. Los europeos ven baratos los alquileres en València por su alto nivel adquisitivo que contrasta con los bajos salarios que se pagan en España y que complican el acceso a la vivienda a muchas familias. El informe de la compañía, que tiene 14 millones de clientes y oferta 60.000 propiedades, apunta que los alquileres en València subieron un 5,1 % en el cuarto trimestre de 2021 respecto al mismo periodo del año 2020.

El estudio de Housing Anywhere analiza el precio de los alquileres en las principales capitales europeas y subraya que entre las 22 primeras los arrendamientos más baratos están en Turín (846 euros) y en València. Las ciudades más caras para alquilar una vivienda son París (1.964 euros al mes), Londres (1.850), Amsterdam (1.641), Utrech (1.445), Berlín (1.393) y Rotterdam (1.386). «Las ciudades compiten por talento, mientras que los talentos están compitiendo por el acceso a las viviendas», subraya Djorfy Seelmann, director general de Housing Anywhere. «Esto exige que los municipios, las universidades, los promotores inmobiliarios y los proveedores de tecnología trabajen conjuntamente en soluciones a corto y largo plazo para hacer frente a la crisis de la vivienda que sufre Europa. El talento global está cancelando sus planes internacionales de educación y carrera profesional por no poder encontrar una vivienda adecuada», asegura Seelman. Esta circunstancia está beneficiando a València que en los últimos años ha visto cómo se ha multiplicado el número de europeos que se matriculan en las universidades valencianas y de profesionales altamente cualificados que se han trasladado a la capital del Túria para trabajar en empresas tecnológicas como Jeff (la franquiciadora de lavanderías, peluquerías y centros deportivos liderada por Eloi Gómez).

El coste de las rentas ha subido un 5 % en el último trimestre del año

El estudio constata como en València y en el resto del continente se han vuelto a encarecer los alquileres tras la caída que sufrieron por el estallido de la pandemia. La razón principal es la vuelta al mercado turístico de miles de viviendas en València que durante los primeros meses de la pandemia se destinaron al alquiler por temporadas ante las restricciones de movilidad. La plataforma añade que todos los tipos de propiedad en Madrid, Barcelona y València «están mostrando un fuerte incremento del precio tras la luz verde al anteproyecto de la nueva ley de vivienda». Fuera de España destaca el caso de Berlín donde los alquileres han subido un 39 % en el último año tras la decisión del Constitucional germano de acabar con la normativa que fijaba un tope máximo a los arrendamientos.

Por distritos, Ciutat Vella concentra los alquileres más caros por la presión del turismo, seguido de El Pla del Remei, El Pla del Real y Extramurs. El repunte de los precios del alquiler conlleva que las familias valencianas deben destinar un 28 % del sueldo a pagar las rentas. Uno de los barrios de la capital del Túria donde crece con más fuerza el precio del alquiler es el de La Petxina en el distrito de Extramurs ya que el coste de las rentas ha subido un 15 % en el último año.