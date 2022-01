Terminado el plazo de presentación de candidaturas, la lista liderada por el actual presidente, Salvador Navarro, se ha confirmado como la única que votarán los vocales de la asamblea de la patronal autonómica CEV en el cónclave convocado para el próximo jueves. Será una lista continuista, con solo once cambios, y de la que salen dirigentes históricos como Federico Félix o Francisco Corell y empresarios como Adolfo Utor.

La candidatura del actual presidente de la CEV, que afronta su último mandato, ha logrado el aval del 78% de los miembros de la asamblea, es decir 352 de un total de 453, una cifra que supera ampliamente el 20% que como mínimo exigen los estatutos para ser candidato, según informó ayer la organización en un comunicado.

Asimismo, también son únicas las candidaturas presentadas para liderar cada una de las CEV provinciales, cuyas presidencias serán elegidas en el mismo acto: Joaquín Pérez (Alicante), Luís Martí (Castelló) y Eva Blasco (Valencia). Esa última repite, mientras que los primeros sustituyen a Perfecto Palacio y Sebastián Pla, que no han querido continuar en sus cargos.

Renovación escasa

Tal como adelantó este diario, la lista que encabeza Navarro es claramente continuista, con solo tres cambios en las diez vicepresidencias, entre ellos los citados Pla y Palacio, pero la escasa renovación se proyecta al conjunto de la candidatura, integrada por cien personas, sin contar los 20 que a posteriori designarán los vicepresidentes. De hecho, respecto a los actuales integrantes de la junta, que acompañan al presidente de la CEV desde 2018, solo hay once novedades, lo que implica que sigue en sus vocales el 89 %.

Entre los miembros de la junta que no continúan destaca la salida de dos históricos de la organización. Por un lado, el expresidente de AVE y de la patronal agroalimentaria Fedacova, Federico Félix, y, por otro, el todavía vicepresidente y ex máximo responsable de la organización del transporte, Francisco Corell. También sale Juan Manuel Real, un empresario de la construcción que disputó la presidencia de la CEV a Navarro en diciembre de 2011, cuando la organización era provincial y aún no había cogido el relevo, tras su desaparición, de la autonómica Cierval. Tampoco continúan el presidente de Baleària, Adolfo Utor, ni el expresidente de la comarcal Coeval, Rafael Pla.

Entre las incorporaciones destaca la de Ignacio Boluda, hijo del naviero y presidente de AVE, Vicente Boluda. El empresario ya colocó a su hijo mayor Vicente en el comité ejecutivo de la Cámara de Comercio de València en la última renovación de cargos en dicha corporación. Entran también la presidenta de Sistemas Genómicos, Lorena Saus, y el secretario general de la patronal del metal Femeval, Alejandro Soliveres.