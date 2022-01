La Comunitat Valenciana debatirá este miércoles la propuesta de alegaciones que presentará al documento sobre el criterio de reparto del nuevo modelo de financiación autonómica elaborado por el Ministerio de Hacienda y que debe remitirse antes de que acabe enero.

La Comisión Mixta Consell-Corts acordó a principios de diciembre que la propuesta valenciana sobre el reparto del nuevo modelo de financiación fuera elaborada por el Comité de expertos en esta materia, el cual planteará este miércoles sus conclusiones a los diputados de todos los grupos de Les Corts y al conseller de Hacienda, Vicent Soler.

A continuación se le trasladará al president de la Generalitat, Ximo Puig, para que lo presente a la Plataforma pel finançament just, de la que forman parte también los sindicatos y la patronal, tras lo que el documento valenciano pasará por el pleno del Consell de este viernes.

Desde Les Corts, la portavoz adjunta del PSPV Carmen Martínez ha indicado este martes que la Comunitat Valenciana no puede "renunciar al criterio de la población ajustada", y ha asegurado que el Consell de Puig ha conseguido llevar a la agenda nacional la financiación y que el Gobierno presente "un esqueleto" sobre el que poder hablar.

La socialista ha instado al presidente del PPCV, Carlos Mazón, a aclarar con el presidente nacional de su partido, Pablo Casado, "a favor de qué financiación está", ya que en Castilla y León ha abogado por "prorrogar" el modelo que "perjudica a los valencianos".

Sin embargo, el portavoz adjunto del PP José Antonio Rovira ha reprochado al PSPV que haya perdido "la oportunidad" de aceptar el ofrecimiento de Mazón de hacer "un frente común" por la financiación, a pesar de que Puig sí que se ha reunido con otros presidentes de autonomías gobernadas por el PP.

Ha asegurado que los populares defienden que lleguen a la Comunitat los recursos "justos y necesarios" para que la financiación por habitante no sea "la peor de España"; ha insistido en que el modelo actual "lo aprobó el PSOE con Zapatero"; y ha lamentado que no se hayan negociado de forma previa con el PP las alegaciones al esqueleto.

Desde Compromís, la portavoz adjunta Aitana Mas ha indicado que acuden a la reunión de este miércoles desde el planteamiento de que la Comunitat no quiere ser "más que nadie, pero tampoco menos", y ha insistido en que hay que buscar el diálogo y que "nadie salga perdiendo" en el nuevo sistema que se está dibujando.

La síndica de Unides Podem, Pilar Lima, ha dicho que espera que la propuesta de los expertos aborde el criterio poblacional, la deuda histórica y la reforma fiscal, y ha pedido al PP que se "aclare a nivel interno", ya que se mueve en función del "interés electoral" que tiene en cada lugar.

Desde Ciudadanos su síndica, Ruth Merino, ha asegurado que la propuesta del Ministerio "tiene que mejorarse mucho"; ha lamentado los "continuos ninguneos a los que los diferentes Gobiernos han sometido a los valencianos", y ha reivindicado "la igualdad de oportunidades para todos los españoles, residan donde residan".

La portavoz adjunta de Vox Llanos Massó ha pedido que no cuenten con ellos porque no les van a encontrar en el "mercadeo" de la financiación autonómica, ya que el sistema "no tiene solución" dado que "cada reyezuelo de los 17 reinos de taifas" que son las comunidades se dedica a lo suyo.