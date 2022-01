El Consell pide a Bruselas que permita las ayudas de Estado a la cerámica

El Consell ha pedido esta mañana a Bruselas que permita las ayudas de Estado para que el sector de la cerámica pueda acometer la sustitución del gas por energías limpias como el hidrógeno verde. Los responsables de la patronal cerámica española (Ascer) y el conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, se han reunido esta mañana con los responsables de la Dirección General de la Competencia de la Comisión Europea para advertirles de que los fondos públicos son imprescindibles para cumplir con los objetivos de descarbonización marcados por la Unión Europea. En la reunión también ha estado la patronal cerámica de Italia (principal competidor de los productores valencianos) y autoridades italianas, que han hecho un frente común con España. Italianos y españoles están perdiendo competitividad frente a otros productores como los turcos por las normas impuestas por Bruselas.

Durante el encuentro con Competencia, Soler ha recordado que el sector azulejero "no tiene en este momento la posibilidad de adaptar de forma sencilla sus sistemas de producción de energía térmica (a base de gas) a energías verdes, ya que no existen alternativas competitivas", por lo que ha incidido en la importancia de que la Comisión Europea "acepte un marco de trabajo que permita compensaciones parciales directas por parte de los Estados miembros sobre el coste del CO2 que actualmente abonan los sectores hasta que existan alternativas energéticas". "La industria cerámica ha demostrado en numerosas ocasiones su compromiso con la transición ecológica y la lucha contra el cambio climático como demuestra el hecho de que fueron de las primeras industrias que redujeron en más de un 60 % las emisiones de CO2 al sustituir el carbón por el gas natural en los 80", ha añadido Soler, quien ha recordado que "la ausencia de alternativas no puede provocar que la mera producción cerámica suponga un coste que haga a la cerámica perder competitividad frente a los productores de terceros países".

Vicente Nomdedeu, presidente de Ascer, ha advertido que "es necesario que desde la Comisión Europea y los gobierno nacionales se acompañe al sector manufacturero en su proceso de transición y que se establezca un marco que permita conceder ayudas compensatorias a nivel nacional para aquellos sectores que difícilmente puedan alcanzar los objetivos fijados por la Unión Europea".

Ayudas para compensar el 'subidón' del precio del gas

Por su parte, la eurodiputada valenciana Inmaculada Rodríguez-Piñero, organizadora del encuentro, ha insistido en que "el encarecimiento del precio del gas es algo más que un problema coyuntural para el sector cerámico que se agravará todavía más con la crisis de Ucrania" y ha reiterado que "al igual que Europa ha estado a la altura para ayudar, por ejemplo, a las aerolíneas como compensación por las pérdidas ocasionadas por no tener pasajeros durante la covid-19, ahora tiene que estar a la altura de la industria cerámica para compensar el precio de la energía y avanzar hacia la transición energética".