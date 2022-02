La C. Valenciana acapara el 25 % del empleo sumergido de España pese a caer en 2021

El año 2021 fue el de mayor generación de empleo en la Comunitat Valenciana tras el estallido de la burbuja inmobiliaria (2008) al conseguirse 32.000 nuevos puestos de trabajo. Con todo, el mercado laboral de la autonomía continúa también reflejando situaciones anómalas a la vista de los resultados que ofrecen los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) al compararse con los de afiliaciones de la Seguridad Social al concluir el año 2021.

La Comunitat Valenciana, que acaparó el 25 % del empleo sumergido de España, concluyó el citado ejercicio con un total de 2.115.800 trabajadores ocupados, según la EPA. Sin embargo, el listado de la Seguridad Social se elevó a tan sólo 2.004.182 afiliados. Es decir, había 111.618 cotizantes menos que personas ocupadas en el tejido empresarial (incluidos trabajadores por cuenta propia y ajena) de la Comunitat.

Esa diferencia tiene que ver sobre todo con el elevado nivel de empleo sumergido en la autonomía: trabajadores que no cotizan aunque sí tienen un empleo. Estas situaciones irregulares, que trata de evitar la Inspección de Trabajo tanto entre colectivos de trabajadores asalariados como de autónomos, se han reducido en un 16,8% en comparación con 2020, si bien la C. Valenciana sigue aglutinando uno de cada cuatro ocupados que no figuran como cotizantes a la Seguridad Social en España. En el conjunto del Estado la diferencia entre ocupados (20.184.900 personas) y afiliaciones (19.703.812) es menor en término porcentuales. Y en cifras absolutas, tiene 481.618 ocupados más que cotizantes.

La pandemia de coronavirus desatada desde principios de 2020 desató los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y despidos por el cierre de muchos negocios. También las bolsas de empleo irregular ya que al finalizar el año 2020 el mercado laboral de la C. Valenciana anotaba una diferencia entre ocupados y cotizantes de 134.233 personas.

Diferencias

Por otro lado, llama la atención que otras autonomías de España como Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía no anotan diferencias tan grandes entre ambos parámetros laborales.

Según un estudio elaborado por el Consejo Empresarial de la Competitividad, el perfil del trabajador sumergido responde a dos colectivos principalmente: por una parte a los desempleados y por otra, a los jóvenes de entre 15 y 35 años que perciben parte de su salario ‘en negro’. Entre los colectivos con mayor ocupación irregular se encuentran las actividades de hostelería, empleos del hogar y agricultura.

En España, más de cuatro millones de empleos están bajo la sombra de la economía sumergida, lo que equivale al 9% de toda la población, más de un 13% de toda la población comprendida entre los 16 a 65 años y a un 18% de toda la población activa. La economía que escapa al control de las autoridades laborales representa más de un 20% del Producto Interior Bruto (PIB), lo que en términos económicos se traduce en 240.000 millones de euros que no circulan por los canales legales.

En busca de causas

Según un informe de Asempleo, una de las causas que más peso tiene a la hora de optar por el empleo no declarado es el rechazo a realizar un empleo considerado como ‘precario’. Lacras como el insuficiente control de las condiciones laborales, contratos laborales atípicos, prestaciones sociales y derechos laborales limitados o ausencia de los mismos, niveles elevados de inseguridad laboral, escasa permanencia, sueldos bajos y gran riesgo de lesiones y enfermedades laborales pueden conducir al deterioro del mercado y a la pérdida de competitividad a medio plazo.