Douglas Prothero, de dejar 100 millones en deudas a comprar una flota de lujo

En la oficina 14 del centro de negocios Valletta Waterfront, en la capital de Malta, conviven un vergel de empresas. Todas ellas están vinculadas con un autoproclamado experto marítimo, Douglas A. Prothero, con el fondo Oaktree y el holding hotelero Marriott International. Una de esas compañías tiene un barco en construcción que acumula ya dos años de retrasos y es también dueña de un astillero que acaba de solicitar el concurso de acreedores; otra acaba de anunciar una macrooperación millonaria para la compra de una naviera de cruceros de lujo.

Comparten sede social, directores y accionistas. La primera –de nombre Cruise Yacht Upper Holdco, que utiliza Ritz-Carlton como marca comercial– es la propietaria del buque Evrima y de Hijos de J. Barreras; la segunda (The Yatch Portfolio) lo será en breve de una flota de barcos a vela que hoy explota la armadora Sea Cloud Cruises. Prothero y su séquito de inversores anunciaron el martes la firma de una carta de intenciones para hacerse con esta compañía, por un importe no desvelado, y justo después de haber dejado en quiebra al mayor astillero privado de España. Con de las deudas de 12,55 millones de euros que no satisfizo a auxiliares y proveedoras, Barreras encara litigios en total por más de 100 millones de euros.

Este legado no ha impedido al empresario canadiense embarcarse en otra aventura de lujo. “Estoy encantado de anunciar que The Yacht Portfolio, una compañía de inversiones marítimas estratégicas, ha suscrito una carta de intenciones para comprar Sea Cloud Cruises”, escribió Prothero en sus redes sociales. De prosperar la operación –fuentes del sector anticipan que será inminente–, su sociedad pasará a gestionar tres cruceros dedicados al segmento premium, con viajes que cuestan hasta 11.800 euros por persona. El último barco en incorporarse a esta flota es el Sea Cloud Spirit, el segundo buque de pasajeros a vela más grande del mundo, con 138 metros de eslora y capacidad para 136 pasajeros. Ha sido el contrato más reciente ejecutado por Metalships & Docks, entregado el pasado verano tras haber generado alrededor de 750.000 horas de trabajo al naval de la ría, equivalentes a la creación de 350 puestos de trabajo.

No existe ninguna mercantil en Malta registrada como The Yacht Portfolio, como pudo comprobar Faro de Vigo. Sí hay una compañía de reciente creación, vinculada a la propiedad de Barreras pero constituida el pasado mes de septiembre, cuando el astillero vigués ya masticaba su liquidación. Se trata de Cruise Yacht Acquisition, de la que también informó este periódico, y sobre la que una portavoz de Prothero aseguró que no guardaba ningún vínculo con su singladura por el naval gallego. Sea Cloud Cruises admitió que llevaba meses en conversaciones con Ritz-Carlton para fraguar esta operación. Esto es, Marriott y Oaktree decidieron abordar la compra de esta naviera de lujo justo al mismo tiempo que optaron por buscar comprador para los terrenos de Barreras y llevar a la quiebra a la compañía. Pese a todo, Prothero acaricia ya la flota de barcos premium que tanto ansió y que había prometido hacer en Vigo.

El papel del Cesce

El coste de construcción del crucero Evrima ya supera los 460 millones de euros. Pero el riesgo de la naviera de Ritz sigue siendo mínimo. No tendrá que empezar a devolver los préstamos –están totalmente blindados por el Cesce– hasta que el barco empiece a navegar. A partir de ahí, la armadora tendrá 12 años para repagar tanto los 195 millones de euros adelantados por el pool bancario en 2017 como los dos sobrecostes en los que el proyecto incurrió a continuación. El primero ascendió a más de 80 millones de euros, y el segundo superó los 50.

Sería lógico pensar que Ritz-Carlton, Marriott, Oaktree o algunos de los fondos vinculados al Evrima –uno de los inversores de este barco es el fundador de PokerStars, Mark Scheinberg, a través de Mohari Hospitality– tuviesen que responder a nivel patrimonial de no rematarse el buque, por ejemplo. Pero no. La operación se configuró como un project finance, de modo que podrían entregar las llaves del crucero en cualquier momento. Ahí sería el Estado, a través del Cesce, quien tendría que asumir la propiedad de un buque prototipo sin rematar –no hay actividad a día de hoy en las gradas de Santander– y sin fecha clara para su finalización.