España empezó el 2022 con un retroceso del empleo, un clásico del mercado laboral español desde 1999. La Seguridad Social perdió 197.750 ocupados respecto a diciembre, lastrada esta el presente ejercicio por el avance de la ómicron y por la tradicional cuesta de enero tras el final de la campaña navideña. No obstante, también empezó el año con un récord de contratación indefinida, que aumentó el 37,3%, aupada por los primeros efectos de la nueva reforma laboral, todavía muy tenues pues persisten las altas dosis de temporalidad.

El número de trabajadores en activo cerró enero en los 19,6 millones de personas y el paro registró un leve repunte, el primero en los últimos 12 meses, y se situó en los 3,1 millones de desempleados. El comercio y, especialmente, la hostelería, una vez finalizada la campaña de Navidad, han sido los sectores que más ocupación han perdido en este inicio del año, según los datos publicados este miércoles por los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social.

Pese a que el 2021 fue un año récord para el empleo y de importantes ganancias de ocupación, el 2022 no pudo empezar sin faltar a la tradición de dejarse trabajadores en la cuesta de enero. No ha habido primer mes del año en la historia de España desde 1999 que el mercado laboral no perdiera efectivos. No es el peor enero, pues echando la vista atrás y antes del covid, en enero del 2019 se perdieron 204.865 ocupados. De hecho, es el 'menos malo' de los últimos cinco años.

La nota positiva en el balance coyuntural la pone la estadística del paro. Este subió, sí, como ha pasado en todos los eneros de la estadística disponible. Lo hizo en 17.173 personas respecto a enero, siendo el enero 'menos malo' desde el 1998. España empieza el año con 3,1 millones de personas que quieren pero no pueden trabajar.

Reforma laboral: primeros efectos, pero tenues

Al margen de los efectos estacionales, la principal novedad en el mercado de trabajo este enero era la reforma laboral y sus potenciales efectos. La norma no está todavía plenamente en vigor, pues las empresas tienen margen hasta marzo para firmar contratos temporales de modalidades antiguas y estos pueden tener caducidad hasta junio. No obstante, la estadística oficial sí permite entrever la primera imprenta de la reforma, aunque las dosis de eventualidad y el baile de altas y bajas los primeros y últimos días de mes sigue siendo una anomalía en comparación con las economías europeas.

En España se firmaron este enero menos contratos que en los eneros previos al covid. Concretamente se registraron un total de 1,6 millones de contratos, el 9,5% menos que en 2020 (dos meses antes del estado de alarma). ¿Por qué? Porque se firmaron menos contratos temporales. No así los indefinidos, que registraron un repunte récord. Este año se rubricaron un total de 238.672 fijos, el 33,4% más que en enero y su mejor registro desde 2007.

Esa evolución al alza de la contratación indefinida no esconde, por otro lado, que la mayoría de contratos firmados en España son eventuales y que en muchas empresas la lógica de dar de baja y de alta a los trabajadores en los primeros y finales de mes sigue muy viva. Aún con el incremento de cuotas para los contratos ultracortos que introduce la recién estrenada reforma. El 3 de enero, el primer día hábil del año, se dieron de alta un total de 419.149 afiliados a la Seguridad Social, mientras que por el otro lado se daban de baja 549.297. Y el último día del mes se dieron de alta 124.948 personas, pero también de baja otras 253.932. Un volumen muy similar al del año pasado, incluso algo más elevado.