El silencio de Saarlouis fuerza a Almussafes a revelar el ajuste pactado con Ford Europa a inicios de semana

Este jueves se ha cumplido una semana desde que el sindicato mayoritario de Ford Almussafes, UGT, firmara sobre la bocina un preacuerdo con la dirección europea de la compañía sobre el plan de ajuste que ofrece la planta valenciana a cambio de lograr las adjudicaciones de modelos eléctricos por las que batalla con Saarlouis. La factoría germana también presentó ese mismo día su propuesta y desde entonces prácticamente nada se ha sabido de ninguna de las dos. Los equipos negociadores, muy reducidos, ocultan sus cartas para no dar pistas a su competidor y la multinacional también les aprieta para que no aireen detalles. Así, los más de 6.000 empleados de Almussafes y los 5.000 del estado del Sarre no saben qué se ha firmado en su nombre con la empresa y en el caso valenciano el desconocimiento se extiende incluso al resto de sindicatos del comité de empresa (STM-Intersindical, CC OO y CGT). Pero el sonido del silencio puede tener los días contados, al menos en la planta valenciana.