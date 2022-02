Hay personas que vienen y se van sin dejar huella. Algunos desarrollan grandes obras que impactan en el entorno, en forma de empresas, instituciones, libros, música, pintura o en cualquier manifestación cultural. Y otros pocos, impactan en nuestros corazones, porque son capaces de crear y desarrollar grandes obras sin dejar de ser personas.

Ser un ciudadano y una excelente persona no es fácil, pero es posible. Sin embargo, ser un gran empresario y un excelente persona no es una tarea fácil, ni grata, porque el mundo económico se riñe con la vida, dado que sustancia su existencia en la libre competencia y por ende, en la dureza del mercado y de un consumidor exigente que demanda “las 3B”, productos Buenos, Bonitos y Baratos. Por esta razón, a mi buen amigo Blas Serrano no le resultó fácil ser un gran empresario y al tiempo una excelente persona, que antepuso a la personas antes que al negocio, a las ideologías políticas y su nivel social, siendo capaz de progresar económica, financiera y patrimonialmente.

Algunos lo intentan, pero se quedan cortos, porque prima más lo uno que lo otro. Algunos son “buenas personas y al tiempo empresarios”, lo que los convierte en “tontos útiles”, creo que estoy entre ellos. Y otros son “magníficos empresarios y buenas personas”, entre los que podríamos ubicar a un gran número de empresarios, que desarrollan grandes corporaciones sin hacer daño a nadie, comportándose como es debido. Pero no más.

Blas Serrano Rodrigo está entre los pocos que han sido capaces de combinar a la perfección dinero y amor, negocio y vida y además, lo han hecho de la mejor forma, aplicando el afecto y la inteligencia. Ambos ingredientes combinan bien cuando emergen de las entrañas, de lo más profundo del corazón. Por esta razón, no pueden formar parte de una estrategia, ni de un sistema de gestión, porque su validez tan solo impacta cuando emerge del alma humana. De ese corazón que Blas Serrano lo tenía grande, despierto e inquieto. Todo a la vez.

Esta filosofía y forma de operar, le llevo a decirme algunas frases que solo se pueden entender desde la honorabilidad y honradez de quien las emite: 1) “amigo Juan el amor sincero por los empleados comporta más alegría en el trabajo, mas productividad, menos tensiones laborales y menos coste de producción”, ¡que belleza!, esto puede ser aceptable en la actualidad porque se habla mucho de ello (aunque se practica menos), pero cuando lo escuché por primera vez de su boca en el año 1.989, hace 34 años, me quedé atónico; 2) “el dinero es necesario para operar, pero la familia y los empleados lo son mucho más, porque sin dinero podemos operar, pero sin la familia (empleados y familiares) la empresa está muerta”…

Blas Serrano no solo se ocupó de su familia, de la empresa y de sus empleados. sino que además, tuvo una dilatada presencia en el mundo institucional empresarial. Fue presidente de la patronal cárnica, tanto a nivel regional como estatal, en la AICE, “Asociación de la Industria Cárnica Española”, amen de otras instituciones vinculadas con las empresas.

De ideas de progreso, pero sin inmiscuirse en la vida pública. Nunca lo hizo, ni formuló mensajes expresando sus ideales, que como es natural tenía. Amigo del deporte, que lo practicó siendo socio de Correcaminos, corriendo alguna maratón y siendo el patrocinador de varios clubs deportivos que llevan el nombre de su empresa, Cárnicas Serrano.

Tu familia se quedará sin tu aliento y el mundo empresarial nos quedaremos sin una figura clave, que ha sido capaz de crear una gran empresa, combinando de forma eficaz amor y dinero, empresa y vida, alma y esperanza. Descansa en paz