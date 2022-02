El cambio de fechas de Cevisama, que finalmente se celebrará del 13 al 17 de junio en Feria Valencia, ha recibido, según fuentes de la organización, «una acogida excepcional por parte de los visitantes, especialmente por parte del visitante internacional». El aplazamiento de febrero a primavera, provocado por la pandemia, ha despertado «el interés de grandes compradores de cerámica y baño de los principales mercados europeos, pero también de Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y países nórdicos, entre otros».

En estos momentos, a falta de cuatro meses y medio para su celebración, el certamen tiene confirmada la asistencia de 230 empresas de distribución dentro de su campaña de invitados Cevisama Business Club. La cifra ya supera ampliamente la de los invitados en la última convocatoria, que tuvo lugar en 2020, ya que la crisis sanitaria impidió celebrar Cevisama 2021.

Entre los grandes distribuidores que acudirán a Cevisama 2022 destacan 20 grandes grupos de compra de Estados Unidos, uno de los mercados en los que se está haciendo más hincapié en la campaña, así como empresas referentes del mercado europeo que ya han confirmado su participación en Cevisama: 40 alemanas, 25 italianas y 15 francesas, entre otras. El equipo de Cevisama sigue trabajando para ampliar estas cifras y está colaborando con la Conselleria de Economía y en concreto con el Ivace para la captación de compradores y prescriptores del Reino Unido, que este año es país invitado y protagoniza los premios a la distribución Ivace Awards for Tile of Spain Promotion.

Desde la organización del salón valenciano se subraya que «el sector cerámico considera «acertado que sea Reino Unido el mercado objetivo de Cevisama 2022, no solo por tratarse de uno de los principales destinos comerciales para el sector, sino también por su buena respuesta en el último año a pesar de la situación derivada de la COVID-19 y de la salida de la Unión Europea».

Reino Unido es en la actualidad el tercer destino de las exportaciones de Tile of Spain. Entre enero y noviembre del pasado 2021, las ventas al mercado británico se han incrementado en un 24,7 % con respecto al mismo periodo de 2020 y hasta sumar compras por valor de más de 201,4 millones de euros.

Los Ivace Awards for Tile of Spain Promotion reconocerán a 10 empresas importadoras de Reino Unido, seleccionadas por criterios como el número de empleados, la facturación, los productos que importan o el grado de implantación en el mercado. Los galardones se entregarán en función de 5 categorías: premio a la personalización en proyectos de interiorismo, premio a la expansión, premio a la trayectoria empresarial en el mercado de Reino Unido, premio a la fidelidad a la marca Tile of Spain, y premio a la sostenibilidad.

Retraso

El comité organizador de Cevisama, la feria internacional de cerámica y equipamiento de baño organizada por Feria Valencia, aprobó el retraso de la edición de este año debido «a la negativa evolución de la pandemia en todo el mundo», según explicó la directora del certamen, Carmen Álvarez, quien puntualizó que esta medida se adoptó para que Cevisama «se desarrolle de forma exitosa en términos de rentabilidad económica para nuestros clientes y, por supuesto, con las mayores garantías de seguridad y salud. En estos momentos, no parece factible y vamos a doblar esfuerzos para que del 13 al 17 de junio todos los profesionales celebren en Feria Valencia el gran reencuentro sectorial», asegura.