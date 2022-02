Las renuncias a herencias crecen un 24 % en la Comunitat Valenciana

Las renuncias a herencias en la Comunitat Valenciana crecen sin tasa año tras y todo indica que el cierre de 2021 comportó el mayor número de la historia en rechazos, según los últimos datos del Colegio de Notarios de València. Al terminar septiembre del año pasado, 4.150 herederos habían comunicado que no aceptaban recibir los bienes que les habían legado. Se trata de un 23,7 % por encima de las 3.354 del mismo mes de 2020. Si en el cuarto trimestre de 2021 se mantiene la tendencia del resto del ejercicio, habrá récord.

Los datos de los notarios dejan constancia de que el año en el que se registraron más renuncias desde que se inició la serie histórica estadística en 2007 fue 2019, el previo a la pandemia. En ese ejercicio, los rechazos ascendieron a 4.517 en la Comunitat Valenciana. Fueron 215 más que un año antes. En 2020, un período caracterizado por el confinamiento de la primavera para luchar contra la covid y, por tanto, de parálisis en este tipo de actividades, se contabilizaron 4.117, es decir, menos de las que se han producido en los primeros nueve meses de 2021. Si la progresión se ha mantenido, el año terminará por encima de las 5.000. Lo nunca visto.

En el conjunto de España se contabilizaron en 2020 un total de 44.562 renuncias de casi 300.000 herencias, un 14,9 % del total. La Comunitat Valenciana ocupó la cuarta posición tras las 8.644 de Cataluña, las 8.457 de Andalucía y las 4.855 de Madrid.

Razones

Aunque los motivos para decantarse por el rechazo suelen ser múltiples, la portavoz del Consejo General del Notariado, María Teresa Barea considera que la más habitual es la existencia de deudas, tal como explicó al diario 'Cinco Días': "El heredero se encuentra con que el difunto ha dejado más pasivo que activo y decide rechazar la adjudicación".

Barea considera que el incremento en las renuncias puede tener también una vinculación con la crisis económica derivada de la covid. En este sentido, apunta que "es posible que en una época de dificultades económicas nos encontremos con más herencias con más pasivo que activo". En relación con esto, la portavoz de los notarios recuerda la existencia de la figura de la "aceptación a beneficio de inventario", que permite "dejar a salvo el patrimonio preexistente de la posible deuda".

Se trata de una fórmula ideada para utilizarla en las denominadas herencias "grises", es decir cuando no se tiene información exacta de los bienes y obligaciones que se van a recibir. De esta forma, el heredero responde a las posibles deudas contraídas únicamente con los bienes que se enmarcan dentro del propio legado, sin poner en riesgo su patrimonio previo. Es una opción bastante desconocida, según Barea, dado que en España solo la habían usado 743 personas en el primer semestre de 2021.

Además, de las posibles deudas, el otro gran motivo para renunciar a una herencia son los costes asociados a la operación. Dicho de otra forma, cuando no compensa lo que se va a recibir por los impuestos y tasas a abonar o, sobre todo, cuando la herencia comporta una vivienda pero no dinero, con lo que muchos herederos, si no tienen liquidez, renuncian.