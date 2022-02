El Ministerio de Trabajo ha planteado subir el salario mínimo interprofesional (SMI) de los actuales 965 a 1.000 euros brutos al mes (en 14 pagas). 31 euros de incremento para este 2022 y con carácter retroactivo a 1 de enero, según confirman fuentes gubernamental. Así se lo ha trasladado el equipo del ministerio liderado por Yolanda Díaz a patronal y sindicatos en la reunión que han mantenido este lunes. Si bien los sindicatos inicialmente habían avanzado que la propuesta era de 996 euros, en coherencia con la senda de incrementos del año anterior, posteriormente fuentes del equipo de Díaz han matizado que su planteamiento es llegar a la simbólica cifra de 1.000 euros.

Ahora los agentes sociales deberán estudiar la propuesta en sus respectivos órganos directivos, el miércoles de esta misma semana vuelven a reunirse las partes para cerrar el dato definitivo de incremento y la intención de Trabajo es llevarlo al Consejo de Ministros del martes que viene. Casi dos millones de trabajadores perciben actualmente el SMI en España, casi el 10% de la población trabajadora.

"Conocen bien el informe de expertos, nos vamos a manejar en ese escenario", fue la respuesta que dio hace una semana la ministra de Trabajo a la pregunta de cuánto subiría el salario mínimo este año en España. Dicho informe marca una senda de incrementos progresivos para el 2023 y, para que la siguiente subida se mantenga en el carril marcado por la del año anterior -que fue de 15 euros-, debiera dejar el SMI en esa cifra de 996 euros. Lo que implicaría un aumento del 3,2%, una décima por encima de la inflación media con la que cerró España el 2021 y casi la mitad del último IPC de enero (6%). Finalmente Trabajo ha optado por redondear y reforzar políticamente la subida llegando a los cuatro dígitos.

Díaz se ubica así con esta cifra en las posiciones sindicales, que le exigían llegar a un SMI de 1.000 euros. Y, a su vez, en contra de las pretensiones de la patronal, que le pedía no llegar a los cuatro dígitos. "A mí me gustaría tener un salario de 1.000 euros. [...] Ojalá seamos capaces de encontrar puntos de encuentro", ha declarado la vicepresidenta segunda en la rueda de prensa posterior a la cita con los agentes sociales.

La competencia de subir o no (y cuánto) el salario mínimo es exclusiva del Gobierno y la negociación con los agentes sociales es meramente consultiva, aunque Díaz ha abogado por el consenso y evitar que este año -a diferencia del anterior- la CEOE no se descuelgue. No obstante, alcanzado con su primera propuesta los 1.000 euros que le pedía evitar CEOE difícilmente los empresarios se sumarán a un acuerdo. El martes está previsto que la cúpula de CEOE se reúna para, previsiblemente, rechazar la subida de Díaz.

Sindicatos

Las centrales si bien públicamente han urgido al Ejecutivo a llegar a los cuatro dígitos, también quieren acotar temporalmente la negociación y le instan a cerrarlo cuanto antes, aunque ello suponga que los empresarios no estén en la foto. "El miércoles, con acuerdo o sin acuerdo, las negociaciones sobre el salario mínimo quedarán concluidas", ha afirmado la negociadora de CCOO, Mari Cruz Vicente.

Una de las bazas en la negociación -que será corta y que, según ha afirmado Díaz, no pasará del miércoles- es a partir de cuándo empezará a regir el nuevo SMI. "Será con efecto retroactivo", ha afirmado la vicepresidenta, a priori desde el 1 de enero. "La subida tiene que ser con carácter retroactivo desde el 1 de enero", le ha apretado el negociador de UGT, Mariano Hoya. Desde la patronal han declinado realizar declaraciones sobre la negociación en marcha.